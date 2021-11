Le llovieron críticas a David Barguil por campaña en contra de la violencia contra la mujer

Los trinos con los rostros de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; la jefe de gabinete, María Paula Correa, y las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal con moretones y raspones, publicadas por el candidato presidencial del conservatismo David Barguil en su Twitter, causaron indignación.

Cuando entendamos que al maltratar a una, maltratan a todas, entenderemos la gravedad del problema y sólo en ese momento, la situación empezará a cambiar. Cada mujer golpeada puede ser tu hija, tu mamá, tu hermana. ¡#PorUnPaisMasJusto no más violencia contra las mujeres! pic.twitter.com/86ZPMe11j1 — DAVID BARGUIL (@davidbarguil) November 25, 2021

"Se trata de una campaña desafortunada. El senador Barguil debió haber perdido autorización a las figuras públicas para esas imágenes antes de expedirlas”, indicó el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.

También aparecía la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez , quien al ver su foto publicada pidió retirarla.

Según expertos, estas publicaciones podrían tener consecuencias legales. La otra crítica es que la idea no es original, pues es una copia de la campaña Just Because I am Woman, promovida por el artista Alexandro Palombo.

David Barguil se disculpó: “Al haber utilizado fotografías de mujeres públicas sin pedir su autorización y si alguna se sintió ofendida, pido excusas".

Publicidad

Añadió que su intención fue generar conciencia que la violencia de género se da en todo estrato y que todo golpe, físico o psicológico, afecta a toda la sociedad.