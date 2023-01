Legalizar la droga, la propuesta de Santos que rechazó el gobierno Duque

El expresidente planteó la idea por la que considera es una “guerra perdida” contra el narcotráfico. Ejecutivo cuestionó que no lo hiciera en 8 años de mandato.

"Hay que reinventar esta guerra contra el narcotráfico y las drogas y una de las formas más efectivas es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas y racionalizarlo para poderla controlar mejor", dijo Juan Manuel Santos en una entrevista a la agencia Efe.

"Hablamos de un enfoque que sea salud, derechos humanos, que podamos quitarle el elemento de crimen al consumo en pequeñas dosis, y al tráfico", sostuvo.

Esto lo planteó después de afirmar que "llevamos más de 40 años en esta lucha contra las drogas decretada por Naciones Unidas y es una guerra que no se ha ganado. Y una guerra que después de 40 años no se ha ganado es una guerra perdida".

El senador Álvaro Uribe reaccionó a las palabras de su predecesor y dijo que Santos frente a la droga “la legalizó de facto y dejó al país lleno de drogadicción, microtráfico y la violencia derivada”.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señaló, por su parte, que en el país “no podemos tener actitudes ambiguas ni mucho menos contemplativas”.

Miguel Ceballos, alto comisionado de Paz, aseveró que la administración de Iván Duque rechazaba la propuesta de Santos, “que no hizo efectiva en sus ocho años de Gobierno”.

La polémica se da en medio del informe de EE. UU., que señaló que los cultivos de coca en Colombia disminuyeron por primera vez desde 2012. Sin embargo, según la ONU, el país suramericano produce el 70% de la cocaína que se consume en el mundo.

¿Qué drogas consumen jóvenes en Colombia?



Autoridades han identificado 16 sustancias, entre ellas drogas sintéticas y tranquilizantes que se suman al tabaco, alcohol, marihuana e inhalantes como la cocaína.

Algunos medicamentos, según la coronel Liz Cuadros, jefe del Centro de Estudios contra el Narcotráfico, “se pueden encontrar en la calle con precios muy asequibles para los jóvenes”.

Los niños y adolescentes, que entran en este mundo desde los 11 años, los usan para “estar más tranquilos, o estimulantes que los puedan tener más tiempo activos, pero médicamente lo que están haciendo es un daño al sistema nervioso central”.

Caquetá, Putumayo, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca son las zonas donde más consumo de drogas se presenta entre esta población.