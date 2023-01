Ley busca que se dejen de desperdiciar 9,7 millones toneladas de comida al año en Colombia

Esa cantidad de alimentos serviría, por ejemplo, para llenar 3.500 veces El Campín. Se podría distribuir a 500.000 niños que sufren de desnutrición crónica.

Son cuatro los eslabones desde los que actualmente se desprenden millones de toneladas de alimentos que se pierden en el país anualmente, generando riesgos alimentarios en 54% de los hogares.

Juan Carlos Buitrago, director de la red de bancos de alimentos, explica que el desperdicio se presenta de la siguiente manera:

- El 40% de los alimentos se pierde en la producción agropecuaria

- El 23% en las fases de postcosecha, almacenamiento y transformación

- El 21% en grandes centrales de abastos

- El 16% de los alimentos se bota en las casas

De ahí la necesidad del proyecto que avanzó a último debate en la Cámara de Representantes y que busca generar un mandato para que en los cuatro eslabones de la cadena se promueva la donación y no el desperdicio de los alimentos.

"Hoy las organizaciones que trabajan con alimentos los botan cuando no los logran comercializar. El proyecto lo que le dice es ‘no los bote’, antes de botarlos y mientras sean aptos para el consumo humano dónenlo a organizaciones sin ánimo de lucro para niños madres gestantes", explica Buitrago.

Pero, a dos días de que finalice la legislatura el proyecto no se ha discutido, si no se aprueba se hunde por tercera vez.

Según la red de Banco de Alimentos, actualmente se rescata el 0,25% de los alimentos desperdiciados en Colombia. De ser aprobado el proyecto, calculan que se rescataría el 90%.