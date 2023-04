‘Ley cero cacho’: polémico proyecto para promover cátedra en los colegios sobre la infidelidad

En el Congreso de la República se radicó el proyecto denominado ‘ley cero cacho’. Se trata de una materia estudiantil con la que se pretende prevenir desde la primera infancia conductas relacionadas con la infidelidad. La autora de la iniciativa explicó los alcances.



Un proyecto de ley de 54 páginas condensa la propuesta de la senadora del Partido Liberal Karina Espinosa que busca prevenir la infidelidad.

“Pretende reconstruir nuestro tejido social. Yo tengo preocupación por los altos índices de violencia, preocupación por el alto consumo de sustancias psicoactivas, el bullying, todo el daño de salud mental que esto nos está ocasionando. El tema de la infidelidad, que es el que más ha generado polémica, está generando un grave problema de salud mental, depresión, suicidios. Los casos diariamente los vemos”, señaló Karina Espinosa, senadora del Partido Liberal.

Para la congresista, no es suficiente la educación que se brinda en ética y valores en algunos colegios y debe abarcarse el tema a profundidad, ya que considera que “el cacho”, cómo ella lo llama, es el causante de suicidios y violencia intrafamiliar, entre otras problemáticas.

“¿Tú crees que la ética y valores están sirviendo?, incluso dan hasta religión; yo no sé qué están dando. No está sirviendo, lo que estamos viendo en las instituciones educativas no está sirviendo, por eso queremos es transformar la educación de Colombia, hacer reconstrucción del ser. Nosotros no podemos seguir pensando que el Estado está para hacer vías, calles y proyectos de agricultura, el Estado tiene que apostarle a la reconstrucción de ese ser”, enfatiza la congresista.



Para psicólogos expertos en temas de familia, aunque es importante reforzar los principios y valores desde los colegios, se deben manejar estas problemáticas más como política de salud mental.

“La mirada debe estar puesta en generar escenarios de construcción y aprendizaje permanente que logren una convivencia sana, basada en valores, principios y creencias, y que deben ser construidos en el interior del hogar. Estos, a su vez, deben ser fortalecidos en las instituciones educativas a través de sus cátedras. Los principios morales sólo pueden enseñarte a través de dos maneras: por concepto y por ejemplo”, señala Andrea Sánchez, psicóloga especialista en derechos humanos.

Incluso, señala que la educación de los hijos debe ir siempre coordinada entre los colegios y las casas.

“Hay que fortalecer las relaciones familiares e interpersonales, darles manejo a las necesidades emocionales, establecer procesos comunicación asertiva, mejorar las herramientas para la resolución de conflictos, que permitan establecer aquellas posibilidades de mejorar estas situaciones que son adversas y que van en contra del modelo de familia establecido y acordado por sus propios miembros”, subrayó la experta.

Asegura la psicóloga que, desde su experiencia, no considera que este tipo de proyectos contribuya a disminuir una conducta como la infidelidad.