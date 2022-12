Liberación de integrantes de la primera línea: ¿qué pasará con alias ‘19’, acusado de tortura?

Este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció que los jóvenes que hicieron parte de las protestas en Colombia y que están presos “serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena” . Sus palabras generaron todo tipo de reacciones.

En diálogo con Noticias Caracol, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio detalles del anuncio.

Publicidad

¿Bajo qué figura jurídica quedarían en libertad?

Hay una disposición en la ley 418, recientemente reformada por la ley 2272, la ley de paz, que le permite al presidente nombrar como voceros a personas que formen parte de grupos sociales.

¿Cuántos casos está analizando el gobierno?

La lista que tenemos en el Ministerio de Justicia es de 250 personas privadas de libertad por hechos relacionados con el estallido social.

¿Esto incluirá a personas relacionadas con hechos de tortura, homicidios o actos de terrorismo?

Esta semana haremos una reglamentación de la ley para tener mayor claridad sobre eso, tendremos que analizar si alcanza para personas condenadas o solo sindicadas.

¿ Qué pasará con alias ‘19’?

No lo sé. No he mirado casos concretos, entiendo que ya tiene una condena y esto debería verlo el gobierno, pero no lo sé.

Publicidad

¿Qué pasaría con los policías?

Habría que analizarlo, si se trata de quienes estaban participando o manifestado su descontento no entrarían, pero podría evaluarse.

¿Qué responde a las críticas de miembros del gobierno anterior de que están pisando a la justicia?

Dos cosas. A esas personas del gobierno pasado, les recordaría que se lean el informe de Amnistía Internacional sobre abusos inaceptables de la Policía a mujeres que protestaban.

Publicidad

También que las resoluciones del presidente que designan gestores de paz se dirigen a los jueces y ellos resuelven.

Finalmente, el ministro Néstor Osuna confirmó que este lunes se reunirán el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, para hablar del tema.