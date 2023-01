Líderes de distintas corrientes políticas marcharon para decir no al terrorismo

El presidente Duque, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Antonio Navarro, entre otros, homenajearon a los cadetes fallecidos en el atentado con carro bomba.

Iván Duque: “Hoy nosotros los acompañamos (a las familias de las víctimas) en ese dolor, pero también los acompañamos para decirles que Colombia se levanta, que Colombia no se amaina, que Colombia se va a unir para derrotar esta amenaza”.

Juan Manuel Santos: “Estoy muy complacido de ver a todos los colombianos, no importa su origen político, unidos por una causa. Eso es muy importante, porque hay que dejar atrás la polarización, los odios, las envidias, y por eso aquí estamos diciéndole no al terrorismo, no a la violencia. Es importante para cualquier sociedad”.

Álvaro Uribe: “Pidámosle a Dios que ilumine al presidente Iván Duque que le toca un momento muy difícil porque a la FARC le dieron toda esa impunidad que es mal ejemplo. Entonces qué ocurre ahora: como la FARC se atrevió a asesinar soldados durante el proceso de diálogo, todo quedó en la impunidad, el ELN piensa lo mismo”.

Antonio Navarro: Hoy tiene más vigencia que nunca la frase de esta pancarta, autor Antanas Mockus, la vida es sagrada. Debemos decir claramente unidos: ¡la vida es sagrada!

En contexto:

