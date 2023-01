Llamar al Esmad una ‘fuerza asesina’ no es justo: Iván Duque

Volvió a defender al escuadrón antidisturbios, que sectores de oposición piden desmontar ante denuncias de excesos durante el paro nacional.

“La razón por la cual existen esos escuadrones antidisturbios es para tener fuerzas especializadas con tácticas, con estrategias, que permitan proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de muchos ciudadanos”, dijo Iván Duque durante su intervención en la IV Cumbre de Diálogo Social, que se desarrolla en Cartagena.

Sobre las denuncias que se han hecho contra el Esmad , el mandatario dijo “que se ha tenido el rigor para buscar que las investigaciones se adelanten con una revisión exhaustiva de todos los protocolos”.

“Pero de ahí a llamar a una fuerza, una fuerza asesina, creo que a todos nos conviene hacer la reflexión porque no solamente no es justo, sino que no es apegado a la realidad”, recalcó.



