“Lo han manoseado más que a prostituta en Puerto Wilches”: nueva perla del alcalde de Bucaramanga

Así se refirió Rodolfo Hernández a Sergio Isnardo Muñoz, candidato a la alcaldía por Mais. Mujeres en ese municipio rechazaron las palabras del mandatario.

El comentario del alcalde llegó cuando quiso aclarar que no respaldaba a Muñoz.



"Él ha pasado por todos los partidos, eso lo han manoseado todos, mejor dicho, lo han manoseado más que a una prostituta de por allá en Puerto Wilches, que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril", dijo Rodolfo Hernández.

Sergio Isnardo Muñoz le contestó: "Le he pedido respeto por la dignidad humana. Hay que reconocer el trabajo de la mujer, independientemente de la raza, del oficio o de la religión".

Entre las mujeres de Puerto Wilches también causó indignación.

"Somos mujeres trabajadoras y honradas. No merecemos que nos falte al respeto”, señalaron.

Para Dayana Corzo, feminista y defensora de derechos de la mujer, son repetitivas las agresiones verbales del mandatario contra las mujeres.