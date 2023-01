“Lo proponen quienes no gustan de la protesta”: Robledo critica ley que regularía manifestaciones

El senador insiste en que se necesita es evitar infiltraciones. “No se puede hablar de democracia donde no hay garantías para los reclamos sociales”, dijo.

Y es que Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, estaría trabajando en un proyecto de ley estatutaria para regular la protesta social.

Publicidad

Lo que buscaría la medida, según Gómez, es “definir causales mediante las cuales la protesta deja de ser legal y pacífica”.

También se refirió a la intervención de las autoridades y la necesidad de crear “un protocolo de intervención que cuente con un principio de proporcionalidad y uso de elementos disuasivos o no convencionales para proteger la vida de estas personas (los manifestantes)”.

Asimismo, hizo hincapié en establecer un marco jurídico “a través del cual las autoridades tengan que garantizar ese derecho, pero que tengan herramientas para intervenir en casos de infiltración de personas malintencionadas en las protestas”.

La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, son algunas de las figuras del gobierno que recientemente se han pronunciado a favor de esta reglamentación.

Publicidad

La iniciativa se da a raíz de los desmanes que se presentaron la semana pasada cuando estudiantes de varias universidades se manifestaron contra la corrupción en las instituciones y el abuso de fuerza por parte del Esmad.

Le puede interesar: Marta Lucía Ramírez insistió en la reglamentación de la protesta social

Publicidad

Sin embargo, el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo expresó que con esto se busca limitar un derecho consagrado en la Constitución y añadió que “lo grave de ese tipo de proyectos es que, normalmente, los proponen quienes no gustan de la protesta social”.

“Lo que las autoridades tienen que hacer es asegurar y proteger a quienes están auténticamente en la protesta social, que no los infiltren. No se puede hablar de democracia donde no hay garantías para los reclamos sociales”, añadió.