Lo que debe saber sobre la consulta anticorrupción si va a votar en Antioquia

Le contamos cómo funcionará el metro de Medellín, acerca del movimiento de algunos puestos de votación y del dispositivo de seguridad.

En el departamento, informó la Gobernación de Antioquia, están prestos la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, junto a los grupos de socorro y de rescate, las instituciones hospitalarias y los cuerpos de Bomberos, para enfrentar alguna emergencia.

Y la atención está puesta sobre los 1.037 puestos de votación con 12.391 mesas. La jornada arrancó a las 8:00 de la mañana.

En Medellín, según la Alcaldía, hay más de 1.000 policías listos para acompañar la jornada electoral en los 171 puestos de votación.

“Solamente hay una modificación y es que el puesto de votación de Plaza Mayor pasa para la plazoleta del Edificio Inteligente de EPM. De resto todo igual para que la gente vote en el mismo punto en el que votaron para las elecciones de presidente y también las parlamentarias”, explicó por medio de un comunicado Andrés Felipe Tobón Villada, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En este lugar hay 80 mesas de votación, en las que hay habilitadas 63.000 mujeres para sufragar.

Al respecto, el alcalde, Federico Gutiérrez, manifestó: “Cada persona tiene que mirar, luego de estudiar las propuestas, luego de avanzar en todos los temas, salir a votar y pronunciarse. Esa es la democracia y ya es decisión de cada persona”.

Hay que recordar que desde este sábado hay restricción para la venta y consumo de alcohol en lugares públicos, conocida como Ley Seca.

“Es una norma que está consagrada en la ley, en el Código Nacional Electoral y no es una cosa que dependa de los alcaldes. Existe una ley seca, que empieza desde las 6:00 p.m. del día sábado hasta las 6:00 a.m. del día lunes para garantizar que no suceda nada durante el día de elecciones”, agregó Tobón.

El metro no será gratis

A diferencia de las elecciones presidenciales, el Metro de Medellín no será gratis y la operación comercial se realizará de manera normal.

“Solo se adelantará el servicio en las líneas K, J y H del metrocable, a partir de las 7:45 a.m., para facilitar la movilización de los ciudadanos a los puestos de votación. Para este evento electoral no habrá gratuidad en el servicio como ha ocurrido en algunos casos”, informó esa empresa de transporte.

Puestos de votación que cambian

Según informó la Gobernación de Antioquia, en Ituango los puestos de La Prensa, San Pablo de Río Sucio y Vadillo se trasladaron a la cabecera municipal; igual que el de San Juanillo al corregimiento Santa Rita; el del Socorro a La Granja y el de Finlandia a la Pascuita.

En Puerto Valdivia, a pesar de la emergencia en Hidroituango, se conserva el puesto de votación en la cabecera de la localidad.

Foto: Colprensa