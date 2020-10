Lo que encontró el ministro de Justicia en su visita a los hacinados centros de detención

El nuevo ministro de Justicia Wilson Ruiz fijó entre sus prioridades el fortalecimiento del sistema penitenciario y mejorar las condiciones de los privados de libertad luego de una visita sorpresa que realizó a centros de traslado de protección preventiva.

Allí encontró hacinamiento, malas condiciones de salubridad y múltiples quejas. Una de ellas, por ejemplo, es que en la UPJ de Puente Aranda, en Bogotá, hay 140 reclusos y solo siete baños.

El ministro Ruiz aseguró que se dará prioridad para atender esa situación.

"Estamos tratando de crear más cupos para comenzar a trasladar tanto a los sindicados como a los condenados, para que tengan mejores condiciones de hacinamiento”, dijo el ministro.

Los privados de libertad aseguran que, con la situación de pandemia y aislamiento, completan hasta siete meses sin recibir visitas.

En estos centros, incluso, hay una mujer con cinco meses de embarazo.

“Pues la verdad mi embarazo es de alto riesgo, no me han dejado hablar con mi abogado, no he tenido posibilidad de contactarme con él ni nada”, denunció la mujer.

Otras de las privadas de libertad cuenta que perdió a su bebé a los tres meses de embarazo.

“La verdad, no sabía que estaba en embarazo, pedí que me hicieran una prueba, pero no puede ir a las citas, no tuve tratamiento y me tuve que practicar un aborto voluntario”, afirmó la detenida.

En las próximas horas, el ministro de Justicia posesionará al nuevo director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, entidad encargada de brindar la alimentación adecuada a los privados de la libertad.