Los aciertos y deudas que dejó el gobierno Santos en seguridad ciudadana

Durante sus ochos años de mandato, logró reducir las tasas de homicidio a nivel nacional. Pero en cuanto a seguridad ciudadana los números no son tan buenos.

Mientras Colombia paulatinamente ha disminuido el conflicto en el campo, ha visto aumentar la inseguridad y violencia en calles de ciudades y municipios.

Un problema que todos los colombianos sufren en carne propia. Esas preocupaciones hoy ocupan la atención de la fuerza pública, pero no es suficiente.

Para los expertos hay crisis pues nunca se pensó en la seguridad ciudadana, no hay una política criminal clara, el sistema penitenciario está colapsado y no hay plata para crear más puestos en la Policía.

"Las fuerzas militares, la fuerza pública, no tiene capacidad para responder a estas dinámicas, fue una fuerza hecha para combatir a las FARC, que ya no existen, y ahora comienza una transición para dar a este fenómeno de inseguridad", explica el analista Ariel Ávila.

Por su parte, Andrés Nieto, analista en seguridad, añade otros factores. "Es el déficit de fiscales, la sobrecarga de comisarios de familia, cuando hablamos de la crisis carcelaria y hoy sólo se mira cómo si el problema fuera solo de la Policía", señala.

Unas 98.049 personas han denunciado ser víctimas de hurto, 21.897 fueron robadas en su local comercial, 18.008 en su casa y más de 2.157 han sido extorsionadas, según cifras oficiales de la Policía Nacional de enero a mayo de 2018.

Durante sus 8 años de gobierno el presidente Juan Manuel Santos diseñó todo tipo de estrategias: tumbó ollas de microtráfico, aumentó el pie de fuerza...Incluso en 2010 se lanzó el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes en donde las ciudades se dividieron por zonas y un grupo de la Policía atiende los llamados de la comunidad vía celular.

"Hoy Colombia tiene 180.000 policías, hay más de 24 represamientos en ascenso, no hay plata para ascender a la población y crear más puestos en la Policía”, puntualiza Ariel Ávila.

Los retos para el nuevo gobierno de Iván Duque son inmensos y no se solucionarán construyendo más cárceles, así se necesiten, dice el analista Nieto.

"Porque si lo que hacemos es construir más cárceles y aumentar las capturas es como si socialmente aceptáramos que hay más ladrones todos los días y no hay más opciones que salir a capturarlos”, explica.

Sin duda, otro de los retos que tendrá el futuro presidente será lidiar con percepción de inseguridad. Según la última encuesta de Bogotá cómo vamos, el 54% de los ciudadanos se siente inseguro, más de la mitad de la población, y el 34% se siente inseguro estando en su barrio; algo similar pasa en las ciudades de Medellín y Cali donde esas cifras también aumentaron.