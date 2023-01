Los argumentos de Diego Molano para decir que Duque sí escucha a los manifestantes

El funcionario asegura que han avanzado en temas como empleo para jóvenes, beneficios tributarios y reforma del Icetex. Otra cosa creen quienes protestan.

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia, manifestó que “el gobierno nacional no paró, la conversación nacional continuó y produce resultados. El presidente Duque ha planteado una conversación que busca producir resultados para solucionar los problemas sociales que tiene Colombia y ha actuado en varios frentes”.

Sobre las acciones en concreto que ha realizado la Casa de Nariño, afirma que hay varios avances gracias a las reuniones con estudiantes, líderes sociales y otros sectores. Molano habla de “veinte reuniones nacionales, sobre educación, ambiente, lucha contra la corrupción, paz con legalidad y, recientemente, lanzamos una para hablar especialmente con los jóvenes”.

Agrega que ha habido tres reuniones regionales y que “vienen 14 reuniones regionales el próximo mes y medio. Este ejercicio lo que tiene hoy es a más de 11.000 participaciones ciudadanas diciendo qué quieren que solucione el gobierno”.

Molano sostiene que ante una de las grandes necesidades en el país, el empleo para los más jóvenes, se han tomado medidas.

“La ley de crecimiento incluye un artículo que da un incentivo que podría generar 60.000 empleos para los jóvenes y sacó un decreto que obliga a las entidades públicas a tener el 10% de empleo para jóvenes”, indicó.

Sobre la reforma tributaria, dijo que lo que se firmó fue una “ley de crecimiento” que tiene un “portafolio social” en la que, según él, destacan cosas como los tres días sin IVA para algunos productos.

Molano criticó que quienes dicen “no a la reforma tributaria, quieren más recursos para la educación y la salud. Eso no es sostenible”.

En cuanto a los proyectos de reforma laboral o pensional, insistió que hasta el momento no los hay y que se darán solo tras discutirlos con la ciudadanía y representantes.

Acerca de la educación, Molano reiteró que el presupuesto para esta cartera en 2020 será de 44 billones de pesos. “Este año queda el presupuesto más alto en la historia. Con la nueva ley de regalías del año pasado, los recursos para la educación se incrementaron y eso permitirá cumplir las metas establecidas”, reveló.

“El Icetex como entidad se está reformando. Sacó un nuevo plan de alivios para el proceso de estructurar las deudas y tener mejor manejo en ese proceso. Seguirá siendo una entidad pública”, agregó.

Otro tema polémico que abordó fue el fracking y reconoció: “lo que está claro es que está prohibido, eso lo ha determinado el Consejo de Estado”.

Finalmente, recalcó que “el gobierno lo que presentó es un decreto borrador público para discusión. El gobierno lo que hizo fue presentar un piloto de investigación, que fue lo que permitió el Consejo de Estado. Ese proyecto determinará si hay afectaciones en la biodiversidad, en el agua subterránea, tendrá una veeduría externa. Expertos académicos tendrán evidencias científicas y harán seguimiento. Al final de ese periodo se tomará la decisión de si ese tipo de exploración será válida en Colombia o no”.



En el tablero también estuvo la representante estudiantil Jennifer Pedraza, quien expuso por qué siguen las manifestaciones:

