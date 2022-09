Los escándalos del senador Alex Flórez, quien tomado agredió verbalmente a policías en Cartagena

El senador por el Pacto Histórico Alex Flórez protagonizó un bochornoso incidente contra un grupo policías en un hotel de Bocagrande, en Cartagena, en la madrugada de este 2 de septiembre. Reconoció que estaba con tragos cuando insultó a unos patrulleros y a uno lo llamó “asesino”, pero recalcó que no estaba arrepentido del incidente.

Pero esta no es la primera vez que el congresista está en el ojo del huracán. Siendo concejal de Medellín, se denunció que vehículos asignados a Alex Flórez estuvieron involucrados en dos accidentes de tránsito.

El primero se reportó en octubre de 2020. El congresista viajaba en el carro y, según su versión, tomaron una curva que no tenía baranda, “no había iluminación, estaba lloviendo”, por lo que “en un descuido nos salimos de la vía, la camioneta se volcó, cae sobre unas piedras, la camioneta queda en pérdida total”.

Aseguró que de forma milagrosa sobrevivió y negó haber ingerido alcohol.

El grado de paranoia y perversión de algunos es repugnante.

No me pronuncié el lunes porque casi me mato y no quería hablar del asunto.



Aquí les cuento que ocurrió. https://t.co/AsfYYqK05F pic.twitter.com/3Lvf1Aihnz — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) October 8, 2020

En julio de 2021 se reportó otro accidente de un vehículo asignado al entonces concejal Alex Flórez. El automotor se estrelló contra el portón de una finca y luego emprendió la huida.

De nuevo el político salió al paso y, en un comunicado de prensa, su equipo aseguró que él no estaba a bordo de la camioneta y que “en el incidente no hubo afectaciones a la integridad física del conductor o de algún habitante de la vereda. El vehículo tuvo un golpe en la parte frontal y no sufrió afectaciones funcionales”.

Alex Flórez también perdió su investidura como concejal de Medellín “porque el 7 de febrero de 2019 celebró un contrato con el Tecnológico de Antioquia, que es un establecimiento público, y que finalizó el 25 de octubre de 2019, dos días antes de las elecciones”.

En marzo de este año, el ahora senador estuvo envuelto en otro escándalo, al hacerse público un parte médico (con fecha de febrero) en el que era señalado de agredir físicamente a su expareja Johanna Peláez. Ambos sacaron un comunicado negando esa acusación

Johanna y yo hemos construido una buena relación al rededor de nuestro hijo.

No vamos a permitir que por intenciones electorales, se vulnere nuestra intimidad y el bienestar y la seguridad de nuestro hijo. pic.twitter.com/D8rpXc4RR0 — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) March 7, 2022

Uno de los últimos escándalos se produjo también en marzo de 2022, días antes de las elecciones legislativas, cuando presuntamente empujó a codazos a la entonces candidata a la Cámara Susana Boreal por estar demasiado cerca de Gustavo Petro en una tarima.

Alex Flórez tuvo que salir a ofrecer disculpas y expresó: “Le solicité a la candidata Susana Boreal que por favor no me desplazara de la tarima. A Susana la respeto. Las formas no fueron las mejores y por esta razón le pido excusas”.

“Si así es de candidato, cómo será de congresista. Su aval es una vergüenza”, manifestó la representante Catherine Juvinao en su momento. Y ahora se conoce el escándalo en Cartagena.