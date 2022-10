“Los hechos de ayer son repudiables y golpean reforma de ley de orden público”: Ariel Ávila

Ariel Ávila y Paloma Valencia hablaron en Noticias Caracol sobre el proyecto de ley de orden público, un día después de las violentas protestas en Bogotá que dejaron 27 heridos, entre ellos varios policías que fueron agredidos.

Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, explicó las conclusiones tras una reunión que se realizó esta madrugada con los partidos, en vista de los recientes sucesos.

Publicidad

“Llegamos a las siguientes tres conclusiones. Por un lado, los partidos pidieron tiempo para estudiar la ponencia, sobre todo los artículos 16 y 17 que generan polémica, que entregan el indulto y la figura de gestores de convivencia. El lunes o martes se toma la decisión.

No es un punto de honor, se pueden meter en la ley como podemos hacer otra para la protesta social. Vamos a escuchar. El Centro Democrático propuso que también puedan ser indultados los policías; vamos a escuchar.

El empeño que tenemos es que vamos ir por la vía de la paz total y el diálogo y la reconciliación. Los hechos de ayer son demenciales, repudiables; que persigan a los culpables de todo. Pero vamos a pensar estratégicamente una ley no por una coyuntura”.

¿Hechos como los de esta protesta serían indultables?

“Dentro de una de las propuestas puede ser retirarlo, otra es modificarlo y circunscribir. Es claro que un homicidio no es indultable, una agresión sexual no es indultable.

Publicidad

Lo que pasó ayer que es rechazable, y golpea nuestro espíritu de ayudarle a los jóvenes que salieron a protestar hace un año, dos años, porque tenían hambre, querían educación y darles una segunda oportunidad

No es que si se llegue a aprobar la ley al día siguiente hay excarcelación y demás. Es un proceso largo y el indulto ya existe en Colombia. Y es un proceso individual, cada caso se revisa. Pero entendemos la preocupación, pero vamos a escuchar a todos los partidos”.

Publicidad

Por su parte la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó su posición: “Yo sí encuentro muchísima preocupación en la ley de orden público, no solo por la idea de querer indultar, amnistiar y además querer darle sueldo a quienes delinquen. No estamos hablando del joven que salió a protestar sino de los que se metieron en la protesta para secuestrar, para asesinar policías e infundir miedo entre los ciudadanos.

Hoy los colombianos estamos pagando la comida más cara del mundo por cuenta del paro en Buenaventura. Entonces que nos digan que además de perdonarlos les van a dar plata me parece una afrenta contra los colombianos, ¿por qué no les damos esos recursos a los jóvenes que no delinquen y quieren salir adelante?

La ley además tiene un punto que es más grave, aunque menos visible, que es borrar el Congreso de la republica de un tajo en las decisiones que vienen. El gobierno esta pidiendo que la ley de sometimiento quede automáticamente el presidente con facultades para hacerlo por decreto; es decir, que el país no pueda discutir sobre los temas de sometimiento. Y lo mas grave es que me tiene, a mí, extrañando el fast track.

Ojalá la retiren, es una norma muy inconveniente, a los jóvenes que protestan no se les puede decir que se vale todo en la protesta. La protesta tiene un límite claro, que es cuando empieza a violentar los derechos de otros ciudadanos. Y la fuerza pública merece respeto. Se ha perdido el respeto a la fuerza pública por el discurso del gobierno. El gobierno tiene que replantear, corregir y enmendar.