“Los partidos políticos son cárceles”: Rodrigo Lara busca la Presidencia por el Nuevo Liberalismo

El senador Rodrigo Lara Restrepo quiere aspirar a la Presidencia por el Nuevo Liberalismo, el partido del que fue fundador su padre, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por Pablo Escobar. El congresista aún no tiene despejado el camino porque hoy en día pertenece al partido Cambio Radical. Sin embargo, confía que podrá entrar en el proceso interno y llegar a las elecciones.

En diálogo con María Alejandra Villamizar, aseguró que se requiere de un patriotismo económico y salir de la polarización ficticia que divide al país.

María Alejandra Villamizar: ¿Por qué un político puede cambiar de un partido a otro?

Rodrigo Lara: En teoría no se puede cambiar, los partidos políticos son cárceles. Cuando usted entra a un partido político, usted no se puede salir. La ley que existe es muy poca, la gente se puede salir, pero tiene que renunciar dos años antes al mandato popular, es decir a la curul, algo que nadie hace, entonces eso sostiene los partidos que hoy están muy desconectados de la voluntad, del sentir de la gente. Es algo que hay que cambiar indiscutiblemente.

Para Lara, el Nuevo Liberalismo busca ser esa opción en la que los colombianos encuentren un cambio político.

MAV: ¿Por qué hay división?

RL: Esto es una polarización artificial construida sobre la vanagloria y las rencillas personales de dirigentes políticos que quieren afianzar su poder sobre esa división. Una nación dividida contra sí misma no progresa. Mi propósito es unir a Colombia, fijarnos grandes derroteros y desde que uno tenga la voluntad, la determinación, y tenga la capacidad política de hacerlo, los colombianos se unen en esos propósitos.

MAV: ¿Cómo generar confianza desde ese sistema presidencialista a una persona joven?

RL: Por mi trayectoria de vida, por los resultados, por mis realizatorias en el Congreso de la República y porque yo no tengo jefe político. Es decir, a mí no me está llevando de la mano ni Álvaro Uribe, ni Santos, ni Gaviria, yo me he hecho con mucho esfuerzo, a mí me ha tocado difícil. En el periodo que he estado en el Congreso he logrado transformaciones, nueve leyes muy importantes.

MAV: ¿Se cansó del Congreso?

RL: Yo creo que el Congreso es una etapa en la vida de una persona, no es una profesión, es una etapa para construir, para hacer reformas, para conocer muy bien a Colombia. Fui presidente de la Cámara. Creo que todo eso me hace muy distinto a muchos jóvenes de mi generación. Yo puedo hablar con mis realizatorias, con las reformas que he sacado adelante, y si yo hice eso siendo senador y representante, siendo presidente voy a hacer muchísimo más.

MAV: ¿Cuál sería el énfasis del diagnóstico de Rodrigo Lara de Colombia en 2021?

RL: Los próximos 10 años vamos a estar enfrentando una crisis fiscal de una dimensión muy grande. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno con una gobernabilidad de hierro, que haga las reformas estructurales al sistema económico y al sistema social. En segundo lugar, un reto gigantesco que es la seguridad. Hemos visto que en el país han surgido organizaciones de todo tipo y hoy se están convirtiendo en una grave amenaza para el Estado colombiano.

Lara además cuestionó el manejo que le dio el Gobierno de Iván Duque a las protestas que hubo en el país, asegurando que “faltaron calzones”, frente a la situación de los bloqueos en el suroccidente de Colombia.