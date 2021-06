Sobretasa a la gasolina y jurisdicción agraria: proyectos que esperan ser aprobados en el Congreso

Al Congreso de la República le quedan dos días de trabajo ordinario. Mientras el legislativo va a toda marcha, se mantiene la expectativa para que se cite a sesiones extras, pues todavía quedan algunas iniciativas de alto impacto que deben ser aprobadas, entre ella, la sobretasa a la gasolina.

Sobretasa a la gasolina

La sobretasa a la gasolina, iniciativa aprobada por Asocapitales, no es un impuesto nuevo para el combustible y tampoco pretende aumentar el precio final del hidrocarburo, lo que busca es que sea el Congreso de la República el que reglamente ese impuesto, tal y como lo ordenó en 2019 la Corte Constitucional .

Ese valor ha sido fijado por el Gobierno nacional con decretos y resoluciones.

Luz Marina Zapata, directora de Asocapitales, señaló que el proyecto de la sobretasa a la gasolina es "vital".

“Resulta vital para las ciudades capitales ese tributo. Con ello se financiará gran parte de los medios masivos de transporte”, dijo.

Publicidad

La

jurisdicción agraria

Otro proyecto que vive agónicas horas es el de la jurisdicción agraria. La iniciativa busca llevar jueces a los territorios para resolver los problemas de tierras en los municipios más pobres de Colombia.

“En el papel se podría, pero sábado y domingo Char no trabaja. Si levantan las sesiones por fútbol, si no se hacen sesiones entre semana y si tienen la orden de hundir este proyecto no va a convocar sábado y domingo”, manifestó Angélica Lozano, senadora.

A la jurisdicción agraria solo le falta un debate en el Senado para pasar a conciliación y luego ser sancionada por el presidente. Mientras que la sobretasa a la gasolina debe surtir sus debates finales en el Senado y la Cámara de Representantes.