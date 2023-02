Los reparos del fiscal Francisco Barbosa al proyecto de ley de sometimiento

El Gobierno tiene otro escollo para superar en la búsqueda de la paz total. El fiscal Francisco Barbosa hizo reparos al proyecto de ley de sometimiento con el que se busca la desmovilización de narcotraficantes.

El fiscal Francisco Barbosa señaló que encontró dos grandes coincidencias con el presidente de la República, Gustavo Petro: es necesaria una ley de sometimiento y que el mismo debe ser colectivo.

Publicidad

No obstante, advirtió que, tal como está el proyecto, no aguantaría el trámite de constitucionalidad y por eso hizo algunos reparos. Uno de ellos es que el sometimiento debe estar a cargo únicamente de la Fiscalía y no de otras entidades, esto con el fin de centralizar las investigaciones.

En cuanto a la justicia restaurativa, consideró que el principio de oportunidad deberá entregarse una vez las personas que se acojan a la ley hayan cumplido con lo pactado.

Publicidad

La iniciativa también plantea que estas personas podrían quedarse hasta con un 6% de los bienes que hayan obtenido de manera ilegal, pero el fiscal Francisco Barbosa dijo que esto debe tener algunos topes.

“Los topes de extinción de dominio… ajustarlo al Código de Extinción de Dominio, artículo 133, y señalar que bienes que ya tiene la justicia no hacen parte de lo que ellos van a entregar, porque ya los tenemos. Es decir, 26 billones de pesos ya no entran dentro de eso porque eso hace parte de lo que la justicia colombiana ha hecho en los últimos tres años de esta Fiscalía”, explicó.

Publicidad

Asimismo, indicó que la Fiscalía no será la encargada de verificar listados como tampoco el cumplimiento de funciones.

El fiscal Francisco Barbosa también pidió que el proyecto de ley de sometimiento tenga más en cuenta a las víctimas y dijo que será el presidente de la República el único que tenga la potestad de decidir el carácter político o no a algunas organizaciones armadas ilegales.

Publicidad

El proyecto de ley de sometimiento tiene tres ejes fundamentales: las condiciones que deben cumplir esas estructuras para poder acogerse, las penas y beneficios que recibirán y la ruta o el proceso que deben seguir.