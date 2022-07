Los retos que tendrá Alejandro Gaviria como ministro de Educación en el gobierno de Gustavo Petro

Alejandro Gaviria, ministro de Educación designado para el gobierno de Gustavo Petro , quien se posesionará como presidente el próximo 7 de agosto, habló del presupuesto que necesitará para implementar reformas y que supera los $49 billones asignados a esa cartera.

“Probablemente se necesiten más recursos y yo creo que en el corto plazo, digamos, para primer semestre, hay flexibilidad presupuestal y es una discusión que tendremos que tener en su momento en primer consejo o segundo consejo de ministros”, dijo Alejandro Gaviria, ministro de Educación designado.

Y agregó: “Hacia el segundo o tercer año de gobierno, este sector probablemente va a necesitar reformas legales, una es la ley 30 del año para la educación superior y otra, el Sistema General de Participación, que es el que define la bolsa total de recursos para la educación prescolar básica y media”.

Sobre la continuidad de programas impulsados por el actual gobierno, como 'Generación E', que hoy garantiza el acceso a la educación superior de más de 296.000 jóvenes, Alejandro Gaviria dijo que no continuará durante el gobierno de Gustavo Petro.

“Los programas de subsidio a la demanda no han hecho parte del programa presidencial. Es una decisión que hay que tomar, pero no continuará, por lo menos no lo planteó así el presidente Gustavo Petro durante la campaña”, dijo.

Anotó que “el programa va a cambiar en su énfasis y va a cambiar seguramente en la cantidad de recursos, esa otra parte de ‘Generación E’, que son subsidios a la demanda, es el que no continúa”.

Además, Alejandro Gaviria es consciente de las difíciles relaciones actuales con Fecode.

“Vamos a trabajar juntos por la educación de Colombia, vamos a reunirnos con Fecode, antes del 7 de agosto, con el movimiento estudiantil. Con todos, vamos a trabajar con ese espíritu, logrando acuerdos, logrando consensos”, apuntó.

Su preocupación más grande es la deserción escolar y el rezago educativo generado por la pandemia del COVID-19. Combatir estas problemáticas será su enfoque durante los primeros 100 días.

“Vive una crisis educativa, quizás la más grande, en una generación asociada a la deserción como resultado de la pandemia, pero también a las brechas de aprendizaje que han crecido en todas las dimensiones. Va a ser probablemente el énfasis que haré durante los primeros 100 días, los primeros meses de gobierno”, sostuvo.

La visión del nuevo ministro de Educación incluye una reforma al Icetex para hacerlo más justo y sostenible con la condonación de algunos créditos y disminución de las tasas de interés.