Lucho Garzón adhirió a la candidatura de Claudia López para Alcaldía de Bogotá

El exalcalde inicialmente había tenido acercamientos con Carlos Fernando Galán. La candidata también negó cualquier alianza con Hollman Morris.

El agua fresca para Claudia López y su carrera por llegar a la alcaldía de Bogotá fue la adhesión del Luis Eduardo Garzón, quien inicialmente había tenido acercamientos con Carlos Fernando Galán.

"Yo le agradezco con el corazón a Lucho Garzón, a María Teresa Garcés, que acogieron ese llamado con generosidad y sin pedir nada a cambio, sin negociar y sin esperar a un gran acuerdo".

"Si bien Carlos Fernando es un hombre de paz y de derecho de las libertades, hoy no se puede ser neutral sobre la defensa de la Constitución”, dijo el exalcalde de Bogotá.

Y es que el ambiente en la coalición no es el mejor. Claudia asegura que Hollman Morris no hace parte de la alianza, pero otra cosa piensa el candidato por el movimiento Mais.

"No hay coalición, porque nunca la ha habido porque no hay un acuerdo programático, que es lo que pide la ciudadanía", señaló Morris.

Otro precandidato, Jorge Rojas, también tiene un as bajo su manga y asegura que Claudia López no la tendrá muy fácil.

“En este momento hay unas encuestas que empiezan a mostrar unas tendencias, pero todavía es temprano para decidir y por eso estamos haciendo el ejercicio y vamos a esperar hasta el 26 de julio, cuando tengamos el anuncio de esa sola candidatura", expresó Rojas.

El candidato por el Polo Democrático Celio Nieves cree que se llegará a un gran acuerdo que llevará a la centro-izquierda a la alcaldía.