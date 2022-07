Luis Carlos Sarmiento Angulo aclaró a qué se refería cuando habló de expropiación

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo se pronunció este sábado sobre las declaraciones que entregó durante la entrega del tercer tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. En un comunicado, aclaró que cuando habló de expropiación no hizo referencia al presidente electo Gustavo Petro.

“Cuando he dicho que no debería haber expropiaciones, no he hecho otra cosa que recoger las declaraciones y la constancia notarial que el propio presidente electo consideró conveniente efectuar”, señaló.

El empresario dijo que se refirió a la importancia de proteger los derechos adquiridos de los colombianos y que para eso tomó algunas declaraciones que ha hecho Gustavo Petro en torno a la expropiación.

“En público y en privado he manifestado mi acatamiento y aceptación del triunfo electoral de Gustavo Petro en elección democrática. Esta propuesta no se puede considerar, de ninguna manera, como un acto de oposición hacia su gobierno, sino como una contribución desinteresada para el éxito del mismo”, agregó.