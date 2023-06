Luis Fernando Velasco recalca que en reuniones no se habló de "financiación ilegal de campaña" Petro

Continúan las reacciones por los audios de Armando Benedetti. Uno de los que se pronunció fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien el exembajador de Venezuela menciona en los audios filtrados de conversaciones que sostuvo con Laura Sarabia.

“Asistí a no menos de 50 reuniones de campaña, muchas de estas terminaron siendo grabadas y en ninguna se mencionó financiación ilegal de la campaña que llevó a @petrogustavo a la Presidencia”, aseguró Velasco.

Armando Benedetti amenazó con revelar secretos de la pasada campaña presidencial, molesto por el trato recibido en el Gobierno. También lanzó duras acusaciones contra Alfonso Prada, entonces ministro del Interior, diciendo que se había robado el ministerio con su esposa. Prada anunció una denuncia en contra de Benedetti por “las afirmaciones calumniosas”.

Además de Alfonso Prada, Benedetti también habló de Luis Fernando Velasco, quien es ahora el ministro del Interior.

En uno de los audios, el exembajador reclama a Laura Sanabria por los puestos en el Gobierno: “Quedamos que era la Cancillería o el Ministerio del Interior, los dos te los firmo, pero yo sé que te puede ayudar más a ti el Ministerio del Interior, haciendo equipo sacamos todo… O sea, cuántos meses necesitas tú para (...) saber que Velasco no te va a ayudar con la tarea y que vas a perder las elecciones. Ya qué importa molestar a Velasco, ya sabes que Velasco no te va a servir porque ya todo el mundo te lo dijo”.

Sobre Luis Fernando Velasco, afirmó Armando Benedetti que “no puso ni un peso, ni hizo una reunión, entonces, toca estar pendiente que el señor no se moleste, pero yo que me joda, como siempre, yo que me joda (...). Yo no entiendo cómo todo el mundo en Colombia dice que yo puedo prestarte a ti una asesoría verraca y tú eres la única que no”.

En otro de los audios, Benedetti evidenció una vez más su malestar con la situación. “Había un compromiso de que apenas arreglara mis problemas un día y entonces, ahora que los arreglo, hay que esperar qué pasa con Velasco, siempre me toca hacer cola, es lo que te digo, que uno se emputa, se molesta, falta que tú me digas: ‘Oiga, voy hacer este plan’, a ver qué pasa”.

Al estallar el escándalo, Armando Benedetti dijo en su cuenta de Twitter: “Los audios de revista Semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que no viene de mi parte”.