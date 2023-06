Luis Fernando Velasco sobre bochornosos agarrones en el Congreso: “Este país necesita serenidad”

¿Cómo van las reformas del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República? A casi dos días del fin de la legislatura, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, habla de los bochornosos agarrones en los debates y hace un balance de cómo les ha ido a los proyectos del gobierno.



Según este ministerio, eran 31 los proyectos a debatir antes del final de la legislatura: 16 por radicar y 15 que ya se encontraban en trámite. Desde 2022 han sido aprobadas 21 iniciativas, entre ellas, el Plan Nacional de Desarrollo, el acto legislativo del campesino como sujeto de derechos, al igual que la jurisdicción agraria, el cambio de nombre del Ministerio de Cultura y el día de la diversidad étnica. Se hundió la reforma política.

Entre los pendientes están: cannabis de uso adulto, reforma pensional, reforma la salud, reforma laboral, la adición presupuestal, el número de diputados y código electoral. ¿Qué ha pasado?

Reforma a la salud

“Quedan una serie de reformas que nosotros hemos llamado sociales, que son las reformas del cambio. (Entre ellas) la reforma a la salud, yo llegué hace poco más de 40 días al ministerio y me la tenían en UCI, bueno mucha gente ya le había dado la extremaunción; no solo la sacamos de la Comisión Séptima de Cámara, sino que ya está en la plenaria”, destaca el ministro.



Reforma pensional

“Esa reforma tiene un elemento importantísimo y es que los subsidios que iban a las grandes pensiones, a las megapensiones, se le van a entregar cientos de miles de ancianos que no tienen nada y es tratar de darles una vejez digna”, subraya Velasco.

Reforma laboral

“Se nos dijo que no teníamos ninguna posibilidad con la reforma laboral, y ayer (15 de junio) se votó la ponencia con la que termina y se negó el archivo. Todavía tenemos hasta el 20 para avanzar un poco más; como esta ley no es estatutaria y ya se inició su votación, está viva, y en cualquier momento en extras podemos terminar de votar el articulado”, puntualiza.

Algunos de los proyectos que no se discutieron son: humanización carcelaria y sometimiento de bandas criminales. Además, fueron cerca de 9 las iniciativas que ni siquiera entraron al Congreso.

Sin embargo, el ministro hace un mea culpa: “Creo que la inicial aspiración fue muy ambiciosa, fue demasiado ambicioso creer que uno llega, en el marco de un Congreso en donde no hay una coalición”, al referirse a las iniciativas legislativas para el 2023. Empero, fue enfático en señalar que los reparos que hace al respecto no son hacia su antecesor en el Ministerio del Interior, sino a “al gobierno en su conjunto, (porque) uno hace acuerdos frente a temas estructurales y realmente de transformación de una sociedad, no simplemente diciendo ‘participe, usted tiene un ministerio, usted tiene un instituto y esté conmigo’, no (es) venga y esté conmigo para hacer estas reformas”.

¿Por qué se rompe la coalición?

“El presidente no rompe la coalición. Una coalición es la reunión de esfuerzos para sacar un programa de gobierno. El presidente les dijo a los colombianos que quería hacer unas transformaciones y la gente votó por un cambio y el cambio era una reforma a la salud, eso no lo inventamos ahora, eso lo dijimos en campaña; el cambio era una reforma tributaria, el cambio era una reforma a las pensiones, el cambio era una reforma laboral, a la educación superior (…) nos metimos en eso, los partidos nos dijeron ‘le halamos’, pero apenas les presentamos el proyecto algunos partidos se asustaron y ellos mismos dijeron ‘no votamos las reformas del gobierno’”, enfatiza el encargado de la cartera del Interior.

Y ¿qué opina el ministro del Interior sobre los bochornosos agarrones en el Congreso? “Este país necesita serenidad, necesita que nos podamos ver entre la diferencia. Pedirle a unos ministros que se retiren de un asiento para poder continuar un debate señala la gran altitud intelectual de quien hace el debate. Perdóneme, el país lo que está esperando es que le digamos: ‘la reforma es buena’, ‘la reforma no es buena’, la gente está esperando argumentos, no gritos; la gente está esperando propuestas, no insultos. Yo creo que el país quiere ver es eso”, puntualiza.