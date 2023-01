Madre indígena le envió una carta al presidente Duque y esta resultó en la basura de un restaurante

El encargado de entregarla era el representante a la Cámara Gustavo Londoño. Explicó que se le cayó, pero que el mensaje llegará al mandatario.

Josefina Chipiaje es una indígena de la etnia sikuani. No sabe escribir, así que le pidió a su hija redactar una carta pidiendo un techo para su familia. Esa misiva debía llegar al presidente Duque, aprovechando su presencia en Puerto Carreño.

"Se la entregué a la mano de Gustavo Londoño para que se la entregara al presidente, y la carta es hallada en el restaurante Rioca, pues no sé cómo”, contó Josefina.

Una de las personas que encontró la carta decidió hacer una publicación en redes sociales que causó revuelo.

El representante Gustavo Londoño emitió un comunicado y expuso que la carta se le cayó, pero que la solicitud de Josefina en todo caso llegaría al jefe de Estado: "no tuve la oportunidad de entregar esta solicitud al presidente. Hoy voy a presidencia a entregar estas solicitudes y principalmente la de la señora Josefina. Yo conozco su barrio, yo sé lo que tengo que hacer, cuente con el apoyo mío totalmente”.

Son alrededor de 20 personas las que viven con la señora. En la noche cuelgan sus chinchorros, pero cuando llueve deben buscar refugio en otro lugar. Es por eso que decidieron escribir la carta, con la ilusión de un nuevo hogar.