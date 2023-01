“Maduro es parte del problema y no es parte de la solución”: Sebastián Piñera

Calificó de cruel al régimen por no permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Duque pidió a FF. MM. de Venezuela ubicarse del lado correcto de la historia.

"Este proceso es irreversible, viene el nuevo orden institucional en Venezuela", agregó el presidente colombiano al recibir a su homólogo chileno que llegó a Cúcuta en un avión cargado con ayuda humanitaria para el pueblo del país vecino.

Piñera aseguró en una rueda de prensa conjunta, que “el mejor camino, sino el único, es tener elecciones libres y democráticas” en Venezuela.

Y rechazó la postura de Nicolás Maduro sobre los alimentos y medicinas que otros países y organizaciones quieren donar a la gente de su país.

“No puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega y cierra los caminos de la ayuda humanitaria que su propio pueblo tanto necesita. No dejo de preguntarme cómo una persona puede tener tanta ambición, de estar dispuesto a causarle tanto dolor y tanto sufrimiento a su propio pueblo durante tanto tiempo por el solo afán de aferrarse a un poder que no le pertenece”.

“Maduro es parte del problema y no es parte de la solución”, enfatizó.

El presidente Duque aprovechó este pronunciamiento para hacer un llamado a los miembros de las FF. MM. para que se ubiquen “en el lado correcto de la historia por el bien de su pueblo. Por eso mañana (sábado) el mundo espera que permitan que llegue esa ayuda humanitaria, porque obstruirla es un crimen de lesa humanidad”.

Ambos, así como el mandatario de Paraguay, Mario Abdo, y el secretario de la OEA, Luis Almagro, están en Cúcuta, escenario del Venezuela Aid Live.

En contexto: Hoy se defiende la libertad de Venezuela, dice presidente paraguayo al llegar a Cúcuta