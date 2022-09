Maduro puede ser “provechoso” para que ELN asuma compromisos en diálogos de paz, según Mindefensa

En medio de la situación de violencia e inseguridad que vive Colombia y de la expectativa por el reinicio de diálogos con el ELN, Noticias Caracol habló con el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

En la entrevista, el funcionario se refirió a los planes, órdenes y rutas para enfrentar la inseguridad, así como al papel del narcotráfico en la violencia actual y a la importancia de Nicolás Maduro para los diálogos con el ELN.

Durante su primer mes en el cargo, los indicadores dan cuenta de 15 masacres, ¿qué va a hacer usted para encarar el orden público que en este momento está bastante convulsionado?

Lo que ocurrió en Barranquilla, por ejemplo, por toda la información disponible por la Policía y todas las investigaciones que se vienen adelantando, lo que aparece en medio de esas muertes es un tema de narcotráfico.

La fuerza pública continúa actuando, no es que por esas banderas anticorrupción y de derechos humanos se haya producido una parálisis en la actividad. Se han insistido públicamente, se la ha dicho a cada comandante de fuerza la necesidad de que continúe cumpliendo con su obligación constitucional.

El Ejército y la fuerza pública han tenido denuncias muy graves de espionaje y violación a la intimidad, usted mismo ha sido víctima, ¿cómo les puede garantizar a los colombianos que ese tipo de prácticas no se podrán volver a repetir?

Uno no podría asegurar que hoy no va a ocurrir eventualmente una acción de esa naturaleza sin tener el real control sobre todas las operaciones de inteligencia. Lo que sí existe el compromiso es que nosotros no las toleramos, no las patrocinamos, no cohonestamos y no las vamos a ocultar, y vamos a actuar cuando esas cosas se presenten.

El ELN dice que es una contradicción del Gobierno que haya miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas cuidando la zona de la Macarena y exigen que se retiren, ¿eso lo va a hacer usted como jefe de la cartera?

Esa es una evaluación que vamos a hacer aquí ahora, pero es una consideración que tiene que hacer el Gobierno nacional.

Nicolás Maduro será garante del proceso con el ELN, ¿eso no podría ser mal visto, teniendo en cuenta que al presidente de Venezuela se la ha señalado de proteger a miembros de la guerrilla en su país y también las bajas que se han registrado allí?

Respecto de calidad del presidente Maduro como mediador, creo que puede ser igualmente provechoso para que el Ejército de Liberación Nacional asuma plenamente los compromisos en la negociación porque está de por medio también la actividad de un presidente, de un país vecino, que en esa medida se compromete igualmente con el proceso de paz en Colombia.

En el tema de seguridad urbana, ¿hay una orden para que el Esmad no intervenga?

En el tema de intervención del Esmad, lo que se ha dicho y lo ha afirmado también públicamente el director de la Policía es que es el último, último, último recurso.

¿Y en qué momento es el último recurso?

Cuando no haya otra posibilidad de controlar una situación. Con el tema del CAI , una protesta que se tenía noticia que se iba a producir en el CAI, ocurrió que se desbordó, pero esto es por lo menos teniendo un diseño de acción que empieza en ejecución y que tiene que irse afinando para que cumpla realmente el objetivo y sea eficaz.

Yo espero que esto no sea una acción que puede volver a producirse.