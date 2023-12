Maltrato de canciller Álvaro Leyva a funcionarios “es un secreto a voces”, dice Martha Lucía Zamora

En diálogo con Caracol Ahora, la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, respondió a los señalamientos del canciller Álvaro Leyva. Reiteró que existen denuncias contra el funcionario por maltrato y señaló que el presidente Gustavo Petro está mal rodeado.



Sobre su salida de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, sostuvo que no se la esperaba y que se va con el “sabor agridulce” de que el presidente Petro no la escuchó. “Que esa experiencia de falta de diálogo ojalá no se repita”, porque, agrega, también “ocurrió con otros ministros”.

“Hay que sopesar, hay que escuchar, hay que valorar, hay que analizar jurídicamente. Él no debe tener a su lado personas que solamente le aplaudan las decisiones que tome, sino que también le hagan ver cuáles son aquellas posturas que requiere reflexionar mucho más para poder encontrar decisiones que no le hagan un mayor daño al país o que generen situaciones muy graves para los colombianos”, fue el mensaje que le envió Zamora al jefe de Estado.

En la misma línea, la exfuncionaria aseguró que el canciller Álvaro Leyva “tiene una agenda propia, tiene unos intereses particulares que no son realmente los intereses de toda la Nación o de todas las personas que componemos este país”.

Martha Lucía Zamora hizo énfasis en que el presidente Petro está mal rodeado, “hay personas que no están haciendo bien a la toma de sus decisiones”, y lo invitó a hacer un “ejercicio reflexivo y darse cuenta de la realidad de lo que está pasando”.



Acerca de las declaraciones del canciller Álvaro Leyva, quien negó haber gritado a Martha Lucía Zamora en medio de inconvenientes por el tema de los pasaportes, la exdirectora de la agencia asegura que hay testigos de la situación que se vivió.

“Lo que pasa es que la palabra grito es subir la voz, es generar un ambiente de zozobra y, digamos, de poder sobre una persona. ¿Pudo haber levantado la voz? Sí, señor, la levantó porque se puede. Además, hay testigos de esto. Están tres de mis funcionarios que estaban ese día conmigo allí en la sala. La actitud, la llegada donde nosotros estábamos en un sitio totalmente tranquilo, a la espera del secretario jurídico de la Presidencia que tenía reunión con nosotros. Llega allí, las palabras que utiliza, lo del tema de la tumba, lo del tema de que él sí defendía al presidente, que yo no, que iba a salir en ese momento a darle quejas al presidente de lo mío, son temas muy fuertes, no solamente como mujer, como funcionaria de un alto cargo del Estado, para que él delante de la gente, en ese escenario, tenga esa actitud tan fuerte, beligerante”, narró sobre el inconveniente en la Casa de Nariño.

Martha Lucía Zamora fue contundente en señalar que el maltrato del canciller Álvaro Leyva “es un secreto a voces”. “A mí me han escrito embajadores, embajadoras, cónsules, personas de confianza, que me han dicho la manera como maltrata, como trata a sus subalternos, como genera en ellos una situación de terror, de desconcierto, en las funciones que los pone a realizar. Es decir, yo creo que el canciller no necesita que alguien lo defienda, porque esto es absolutamente claro”, puntualizó en Caracol Ahora.