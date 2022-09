María Elvira Samper cree que "Petro se ha moderado" y "hay que darle un compás de espera"

La reconocida periodista María Elvira Samper estuvo en Conversaciones de País charlando con María Alejandra Villamizar sobre su libro ‘Extradición’. Habló de la génesis de este documento, de la guerra contra las drogas, de su percepción sobre la llegada de Gustavo Petro al poder y del papel que los periodistas deben tener en el próximo cuatrienio.

¿Cómo surgió el libro ‘Extradición’?

Empecé a escribir el libro por sugerencia de Édgar Téllez, el editor de periodismo de Planeta. Creo que tenía una idea y yo otra, y le dije en un principio que veía todo escrito sobre el tema y no veía en qué podía aportar. Y me dijo: 'averigüe y hablamos después'.

Empecé a mirar y sí, había ríos de tinta sobre el tema, pero todo estaba muy disperso. Y la primera imagen que se me vino fue la del funeral del ministro Rodrigo Lara, porque eso obligó a Belisario Betancur a aprobar la extradición, pues él estaba en contra. Y me di cuenta de que fue un tratado que se suscribió bajo presión.

La extradición como mecanismo de presión del Gobierno colombiano

La extradición se convirtió en un mecanismo que, entre más los gobiernos sacaban pecho para decir ‘nosotros sí estamos luchando’, ganaban puntos y pasaban el sombrero y nos daban ayuda militar.

Discurso de Petro sobre las drogas en la ONU

No es la primera vez que se habla de drogas en la ONU, pero es la vez que más claramente un presidente dice: 'este paradigma no sirve, esto fracasó'. Pero desde los EE. UU. ya ha habido mensajes de tiempos antes de que a esto hay que buscarle una salida.

Pero pienso que por ahora es una gota en el desierto. Lo que quiere Petro es convertirse en punta de lanza de una estrategia regional para empezar a presionar y mirar las cosas más ampliamente. Son demasiadas las evidencias de que la guerra fracasó y hay que ver cómo cambiamos.

La llegada de Gustavo Petro y la izquierda al poder

El reto de la llega al poder de la izquierda es desentrañar, porque me parece que Petro se ha moderado. Primero, hay que darle un compás de espera. Seguimos en esas miradas binarias de izquierda, derecha, bueno, malo, arriba, abajo. Yo creo que hay que darle un compás de espera.

Y me parece que el gobierno debe diseñar una partitura, me parece que hay mucha confusión, cada ministro habla por su cuenta, el uno dice, el otro también, él desmiente. Se necesita más método y pasar, como dicen algunos, de la poesía a la prosa.

Reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe

Sobre la reunión de Petro y Uribe yo diría que hay una señal, pero no es una buena señal. Yo creo que hay segundas intenciones. Creo que habrá un mensaje de hagámonos pasito, no se nos olvide que en dos años el gobierno Petro tiene la oportunidad de ternar fiscales y Uribe no ha salido de esos líos.

Y además este gobierno necesita una oposición organizada y me parece que la oposición está muy dispersa y no hay una cabeza clara. Y ojalá hagan una oposición inteligente.

Como espero que los periodistas hagamos un seguimiento del gobierno de forma inteligente y despolarizada, no en blanco y negro. Los periodistas tienen la obligación de investigar e ir mas a fondo de las cosas y no ir por la línea fácil.