María Fernanda Cabal durante discurso de oposición: “Colombia no es potencia mundial de la vida”

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, encabezó el discurso de la oposición durante la instalación de la segunda legislatura del Congreso de la República . Ella se refirió a varios temas, entre ellos la lucha contra las bandas criminales y el narcotráfico.



“Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo tampoco se va a acabar. Potencia mundial de la vida es un eslogan bonito de marketing político bien alejado de la realidad que se vive hoy. Al contrario, hoy Colombia enfrenta el peor estallido de Colombia en muchos años”, aseguró la senadora Cabal, la primera congresista en hablar.

“En nada ha aportado en mejorar la calidad de vida ni la seguridad, hoy deteriorada por sus anhelos revolucionarios y afán por darle estatus político a criminales que solo han fortalecido al narcotráfico, cometido masacres y aumentado la violencia. Usted y su ministro de Defensa son responsables de los fenómenos de violencia (…) Hay un empeño por destruir la moral de la fuerza pública”, complementó.

David Luna, senador de Cambio Radical, también tomó la palabra durante esa jornada. Él agradeció al presidente Gustavo Petro por quedarse en el recinto a escucharlos, pero lanzó críticas a las propuestas que ha realizado el Gobierno nacional en el proceso de paz total.

“La paz no es propiedad ni de la izquierda ni de la derecha, la paz es un derecho. La seguridad es un derecho y la fuerza pública tiene el respaldo de la sociedad y le exige a usted presidente que le desamarre las manos y los pies (…) Independencia no es que los impuestos de los colombianos se les paguen a los delincuentes, los delincuentes deben pagar por sus acciones y no se les puede premiar”, indicó Luna.

También habló sobre los escándalos que han empañado al Gobierno nacional: “Se nos ha negado sistemáticamente el derecho que tenemos a adelantar un debate sobre posibles interceptaciones, sobre posibles seguimientos, temas que usted, como ninguno, defendió en sus épocas de representante y senador. Le pido coherencia, si eso está pasando dentro del Gobierno, lo mínimo que esperamos es que los funcionarios que han dado esas órdenes respondan a la justicia”.

Los parlamentarios Marelen Castillo, Daniel Carvalho y Érica Sánchez también tomaron la palabra, durante 2 minutos cada uno, en el espacio que tuvo la oposición.