María Fernanda Cabal pelea con ambientalistas por Acuerdo de Escazú: “Señora, pare de criticar"

Este martes, antes de ingresar al debate sobre la ratificación de Colombia de su adhesión al Acuerdo de Escazú, la senadora María Fernanda Cabal tuvo una fuerte discusión con ambientalistas.

Según la senadora, quienes defienden el Acuerdo de Escazú ignoran sus peligros: “Aquí no vuelve a haber un puente, un túnel, una obra civil, ni siquiera los indígenas y los negros van a tener prevalencia con su consulta previa, porque va a llegar una ONG a decir ‘usted está afectando el medioambiente’”.

Ante la réplica de los ambientalistas que estaban en el lugar, que aseguraron que “eso no es verdad”, María Fernanda Cabal dijo: “Sí es verdad porque yo conozco los acuerdos, yo he conocido el litigio internacional. Entonces, usted no me va a enseñar a mí cuando yo tengo por lo menos 25 años más que usted”.

Mientras quienes estaban presentes al ingreso a la plenaria le decían “señora, pare de criticar y proponga”, la senadora hizo énfasis en que “todo lo que propone Escazú está en el derecho interno, el derecho a la información”.

Y agregó: “Esto es una farsa globalista, esto es para dejarnos pobres a todos los colombianos y engañar a los jóvenes incautos. El mundo necesita comida y desarrollo. A Sri Lanka lo llenaron de hambre los ambientalistas mentirosos, mataron al pueblo de hambre”.

Luego de que se conocieran las imágenes de la discusión, ella misma posteó el video en sus redes sociales señalando que “los activistas ambientalistas instrumentalizados por la izquierda internacional, ignoran el peligro de Escazú. Ese acuerdo es parte de una agenda globalista para frenar el desarrollo, empobrecer a los colombianos y engañar jóvenes incautos”.