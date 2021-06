María Fernanda Cabal pide repetir elecciones en Perú, pese a que EE. UU. las elogió

María Fernanda Cabal está entre 31 personalidades de Colombia e Iberoamérica que enviaron una misiva al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como a los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo, para que lleguen a un acuerdo y repitan la segunda vuelta de las elecciones de Perú, eso pese a que Estados Unidos dijo que los comicios eran “un modelo de democracia”.

“La sospecha de fraude por parte del 70% de los electores, el grave pronunciamiento de exjefes militares y las acusaciones -válidas o no- sobre el comportamiento parcializado de las autoridades, han convertido un asunto de orden técnico-electoral en un delicado problema política”, reza el comunicado.

Asimismo, el texto que María Fernanda Cabal firmó señaló que era “prácticamente imposible” para el jurado electoral proclamar un ganador ante “la estrecha diferencia entre los votos”.

“Estamos seguros de que ambos candidatos valorarán positivamente esta propuesta porque ellos serían los principales beneficiados. ¿Cómo podría gobernar cualquiera de ellos en medio de la división y de la desconfianza? ¿Acaso no les conviene que su mandato cuente con la debida legitimidad y con el apoyo incuestionable de todos los ciudadanos?”, concluye.

La misiva fue firmada por María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia, así como otros cinco miembros del Centro Democrático, el exministro de Interior y Justicia Fernando Londoño y legisladores de Bolivia y Guatemala, entre otras personalidades.

La solicitud difiere con la posición de Estados Unidos, que elogió las elecciones en Perú.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que eran " un modelo de democracia en la región. Apoyamos dar tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana".

A la polémica se suma que uno de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones se apartó de su cargo, con el aparente fin de impedir que el órgano proclame como vencedor al izquierdista Pedro Castillo.

El organismo anunció que inició una evaluación legal "que permita tomar medidas inmediatas en salvaguarda de la democracia y para evitar se afecte la culminación del proceso electoral", tras la "declinación irrevocable" que presentara el magistrado Luis Arce el miércoles en la noche.

Legalmente no puede renunciar mientras no finalice el presente proceso electoral, por lo que empleó la palabra "declinar" para no continuar con su labor, entrampando al JNE (de cuatro miembros) cuando aparentemente faltan pocos días para proclamar al nuevo presidente de Perú.

El Tribunal tiene potestad, sin embargo, para superar este impase nombrando a un magistrado suplente, según la ley electoral.

La decisión de Arce parece en sintonía con sectores políticos que insisten en denunciar un "fraude".

Antes de proclamar al ganador, el JNE estaba avanzando lentamente en dirimir todas las solicitudes de impugnación de votos y apelaciones presentadas por Fujimori, y había rechazado la mayoría de ellas.

El escrutinio del 100% de las mesas de sufragio culminó hace nueve días y dio un 50,12% a Castillo y un 49,87% a Fujimori, con una ventaja de 44.000 votos.