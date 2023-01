María Fernanda Cabal publicó foto de Gustavo Bolívar desnudo y Petro le respondió con peculiar reto

Jajajaja Revista Cambio 2005. Foto pública de una campaña contra el machismo q decía: ¿Porque siempre son las mujeres las q se desnudan?

Se nota q me están esculcando con juicio. Y como no hay fotos mías con narcos, ni he robado ni he matado ni recibido AIS tienen q publicar esto https://t.co/sX6YDjzvrP