María Fernanda Cabal será precandidata presidencial: quiere "darle norte a este país descarrilado”

María Fernanda Cabal anunció que será precandidata presidencial por su partido y dijo estar “sorprendida por la acogida de la gente, estoy recorriendo el país, he recibido muchas invitaciones, y lo que veo es ese deseo de una personalidad firme que llegue para darle un norte a este país descarrilado”.

Según ella, que dio la noticia en La W, los colombianos la han considerado para ser candidata presidencial por lo que ha demostrado: “la coherencia y el sentido común se convierten en un referente en la opinión pública”.

Asimismo, María Fernanda Cabal, que no se considera de extrema derecha sino de “extrema coherencia”, afirmó que en su partido Centro Democrático también ve “un deseo de encontrar una voz que represente lo que finalmente el uribismo construyó, que fue un pilar de doctrina como la seguridad democrática que está más vigente que nunca”.

María Fernanda Cabal habla sobre el Gobierno de Iván Duque

Al ser preguntada sobre cómo le parecía la administración del presidente, la senadora dijo que a ningún mandatario, “salvo excepciones, le ha ido bien porque le tocó enfrentar el coronavirus”.

“En lo que lo ha hecho es en la vacunación, que nos va a devolver la esperanza”, manifestó, pero lo criticó por “su excesiva complacencia con la oposición. A uno la izquierda no lo va a querer nunca, no voy a esperar jamás un voto de la izquierda”.

“Sentarme a dialogar o a cederles, ¡jamás! Si es que la izquierda no tiene los mismos principios que tenemos quienes creemos en conservar la institucionalidad”, sostuvo ella sobre su posición con los detractores del Gobierno.

María Fernanda Cabal y el paro nacional

Según la senadora, “yo no habría esperado más de tres días para darle la orden a la fuerza pública, pero no a la Policía solamente, usted tiene que acompañar a la Policía de Ejército, y eso no significa que uno sea una dictadura ni esos adjetivos absurdos que saca la oposición, que aprovecha las circunstancias de confrontación que se viven”.

“Cuando usted tiene la fuerza pública en la calle genera un fenómeno de disolución. Primero la gente que no es violenta se siente protegida, y los violentos al menos lo piensan dos veces”, agregó.

Afirmó que si hubiera estado en el lugar del presidente Duque no habría permitido “diálogos indefinidos”.

Sobre su fórmula vicepresidencial, a María Fernanda Cabal le gustaría que “fuera un hombre y que hubiera pasado por la fuerza pública”.

