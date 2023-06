María Fernanda Carrascal se excusó por gripa para no asistir al Congreso, pero salió a marchar

La representante María Fernanda Carrascal no asistió los días 6 y 7 de junio a las sesiones de la comisión séptima de la Cámara, esto después de presentar una excusa médica para dichos días. No obstante, la congresista fue vista este miércoles en las marchas convocadas en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso compartió imágenes de las movilizaciones en sus redes sociales.



Por tal razón, María Fernanda Carrascal pidió que le retiraran la excusa para no presentarse este miércoles al debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

"En atención al oficio radicado el día de ayer, donde pido que se me excuse de asistir a las sesiones de la Comisión Séptima que se pudieran presentar los días 6 y 7 de junio del presente año, les solicito que solo se haga efectiva la excusa para el martes 6 de junio", se puede leer en el documento compartido por la funcionaria.

"Para efectos del día de hoy, manifiesto que no necesito que me excusen, ya que presenté una mejoría en mi estado de salud y asistiré a la plenaria de la Cámara de Representantes. De igual manera, dejo constancia que no asistí a la sesión de la Comisión Séptima del día de hoy, toda vez que en el ejercicio de mis derechos civiles y políticos y en representación de mis lectores y mi partido, acompañé a la marcha citada el día de hoy por parte del Gobierno nacional", puntualizó María Fernanda Carrascal.

Horas después de las marchas, María Fernanda Carrascal dejó claro que asistió a la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se discute la reforma a la salud.

"Después de marchar junto al presidente @petrogustavo, la vicepresidenta @FranciaMarquezM, la bancada del @PactoCol, las y los ministros y el pueblo, llego a la plenaria de la @CamaraColombia para continuar en segundo debate el proyecto de ley que busca transformar el sistema de salud en Colombia", trinó la representante.

Marchas en Bogotá a favor del gobierno del presidente Petro

Hubo masiva asistencia en la Plaza de Bolívar después de la 1 de la tarde de este 7 de junio, luego del discurso del presidente Petro frente a la Casa del Florero. Twitter @infopresidencia

Las marchas este miércoles 7 de junio convocadas en respaldo a las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro se desarrollaron en completa calma y normalidad, según el reporte desde el Puesto de Mando Unificado de la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, se contabilizaron 35 marchas y hubo 33 concentraciones, con la participación de unas 16.000 personas. En Bogotá fue la ciudad donde se registró mayor participación, con cerca de 9.000 personas.

Estudiantes, médicos, profesores y representantes de diversos sectores salieron a las calles con carteles para apoyar las reformas a la salud, laboral y de pensiones presentadas por el Gobierno, que parecen estar atascadas en el Congreso.

Cientos de jóvenes, vestidos con los uniformes azul marino, verde y negro del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), lideraron la manifestación con una pancarta que reclama "derechos para la juventud trabajadora".

Al grito de "hay que saltar, hay que saltar para que aprueben la reforma laboral", mostraron su respaldo a "las reformas del cambio", que creen que serán aprobadas porque "dependen del poder de la gente" que este miércoles salió a las calles, dijo Jhonny Acosta, miembro del comité de estudiantes y egresados del Sena.

Las manifestaciones fueron convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).



El presidente Petro se dirigió a los manifestantes e hizo un llamado al Congreso respecto a las reformas propuestas por su Gobierno. “Les gritamos desde aquí, con la Plaza de Bolívar casi llena, con la carrera séptima casi llena, con la población en las calles en 200 municipios de Colombia, en 30 departamentos, les solicitamos, con todo el respeto, les solicitamos de nuestra propia humildad, desde nuestras ganas de justicia y de paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos”, manifestó el presidente Petro ante decenas de personas reunidas frente a la Casa del Florero.

Dijo que “aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo, esta manifestación lo notifica: si se atreven a destruir la democracia, el pueblo construirá la democracia en Colombia. Si se atreven, y no importa qué me pase, a destruir el gobierno popular, el pueblo volverá a poner el gobierno popular en el sitio del poder”, anotó.

Aseguró que “si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia, el triunfo y el mandato popular”.