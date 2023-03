María Isabel Urrutia dice que firmó 260 contratos porque su salida aún no se había hecho efectiva

Una semana después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia a la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia , el mandatario sorprendió con un trino en el que anunciaba que declaraba “insubsistente” a la funcionaria debido a sus “actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”.



En la misma red social, el presidente Petro explicó que había tomado la decisión porque la saliente funcionaria firmó contratos después de que ya le había pedido la carta de renuncia.

En Blu Radio , María Isabel Urrutia reconoció que sí firmó los millonarios contratos: “Eran unos contratos que venían en curso porque a mí me habilitaron los recursos el 15 de febrero, pero yo ya venía haciendo los estudios de esas prestaciones de servicios que estaban allí, no estaba haciendo nada irregular”.

Aceptó que fueron 260 contratos, “donde están incluidas las 74 federaciones que tenían que salir a competir, porque yo le di directamente la plata a la federaciones y no lo que hacían anteriormente, que la pasaban al Comité Olímpico y posteriormente se lo pasaban a las federaciones deportivas”.

Además, defendió los nombramientos y el proceso que hizo para realizarlos.

“Hicimos el estudio previo de los contratistas, no sé de dónde vienen. Si pueden buscar, (encontrarán que) no vienen de donde María Isabel, fue gente que presentó su hoja de vida y revisamos. Yo le puedo decir que no ha habido malversación de los fondos del ministerio”, indicó en Blu Radio.

Varios de esos contratos firmados por María Isabel Urrutia fueron publicados en la noche del pasado domingo 5 de marzo. Según Urrutia, ella firmó los contratos porque había acordado con Laura Sarabia, la jefe de gabinete del Gobierno Petro, que su renuncia se haría efectiva a partir del próximo 13 de marzo.

Sin embargo, Luis Eduardo Maldonado, periodista político de Noticias Caracol y encargado de la fuente de Casa de Nariño, habló con el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, quien le manifestó que lo dicho por Urrutia era falso, pues cuando el primer mandatario solicita una renuncia, esta debe hacerse efectiva de inmediato.

“Ya esos contratos venían, lo único que hicimos fue darles vía libre y no más. Si para el presidente eso es indelicado, yo creo que otros ministerios también (lo han hecho), seguramente por la premura de que no habíamos podido trabajar y que los sindicalistas se estaban preocupando por la situación de la carga laboral solamente para ellos, porque son 166 funcionarios de carrera y los demás, que son 2.500”, añadió la saliente ministra.