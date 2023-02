María Isabel Urrutia dice que la sacaron para pagar favor político y habla de "traición al pueblo"

Noticias Caracol habló con la saliente ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, quien dijo que la decisión de retirarla del cargo se dio para el pago de un favor político y por su interés en combatir la corrupción.

“Los favores políticos existen. Lo que me parece inaudito es la traición, no a María Isabel, sino la traición que le han hecho al pueblo colombiano. Yo hecho todo mi trabajo, creamos una ilusión, el presidente nos dijo hacemos un pacto por el deporte, vamos a las regiones, lo hicimos, hemos hecho el trabajo bien hecho”, aseguró.

María Isabel Urrutia señaló que hizo el cambio como le solicitó el presidente Gustavo Petro, pero eso le habría costado el cargo.

“El 31 de diciembre quedaron despedidos 2.500 funcionarios que estaban en el Ministerio del Deporte que desangraban al Estado colombiano. Segundo, no daba noción de que los niños y las niñas pudieran tener deporte, de pronto eso no le gustó a mucha gente porque era el cambio y el presidente dijo hagan el cambio y yo hice el cambio para que llegara gente que había trabajado en la campaña del señor presidente y pudieran tener esa capacidad y esa esperanza de poder trabajar. Hacer ese cambio me generó, seguramente, salir del ministerio”, aseguró.

La hasta este lunes ministra del Deporte también se refirió a la controversia con Laura Sababria, jefa del gabinete, sobre el anuncio y cómo se enteraron ella y la ministra de Cultura, Patricia Ariza, de que ya no iban más en el gobierno.

“De pronto ella pensó que nos dijo, pero no nos dijo. Ella me llamó a mí como a las 6:15 p.m. y me dijo que el presidente había tomado la decisión de que no seguía en el gabinete, le pregunté ¿por qué? Y me dijo: ‘No, esa fue la decisión que tomó el presidente’”, afirmó Urrutia.

María Isabel Urrutia destacó su trabajo durante estos meses y el apoyo a la agenda del Gobierno.



“Yo he trabajo, destrabé los Juegos Deportivos Nacionales, le di la dignidad a las federaciones, donde hoy las federaciones deportivas todas tienen sus recursos para llevar a sus deportistas a competir, estuve en los diálogos regionales, he apoyado la reforma pensional, la laboral”, anotó.

En ese sentido señaló: “Creo que el pueblo colombiano sabe que no salí por corrupta, sabe que salí por hacer mi trabajo y porque María Isabel Urrutia es honesta, trabajadora y que quería un cambio a través del deporte, un cambio total para la paz”.

Finalmente, María Isabel Urrutia dijo que aún sigue siendo ministra del Deporte, pues nadie le ha pedido la renuncia.

“Yo sigo siendo ministra. Hoy, en este momento, soy ministra porque a mí nadie me ha pedido la renuncia. Él (presidente Petro) hizo un anuncio, más no me han dicho: renuncie. Posiblemente, en el transcurso de estos días voy a presentar mi renuncia dignamente, pero es explicándole al pueblo colombiano que renuncio no por ser corrupta, sino por combatir la corrupción”, puntualizó.

Reemplazo de María Isabel Urrutia

María Isabel Urrutia, que estaba al frente del Ministerio de Deporte, será reemplazada por Astrid Rodríguez.

Gustavo Petro indicó que Astrid Rodríguez será la encargada de encabezar esa cartera “para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas”.

Rodríguez nació en Bogotá y es licenciado en educación física de la Universidad Pedagógica Nacional. Además, es magíster en educación y doctora de la Universidad Externado en estudios sociales.

Trabajó en la formulación de política pública sobre formación en educación física y recreación en alianza con el Ministerio de Educación, en los años 2010 y 2019.