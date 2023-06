Mario Mendoza y sus duras críticas a Petro: “Si no corrige, va a llevar a la nación al desastre”

Una dura crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro lanzó el escritor bogotano Mario Mendoza. En entrevista para la revista Bocas, el también catedrático y periodista dijo que si el jefe de Estado no corrige “va a llevar a la nación al desastre”.

Mario Mendoza reconoce haber estado entre el voto en blanco y el voto por Gustavo Petro. "Opto por él porque me parece un ilustrado, porque había leído su libro y me sorprendió su dominio de la obra de Gabriel García Márquez. Di ese voto con cierto temor, pero también con una enorme esperanza. Pero, para mi sorpresa, me doy cuenta de algo muy peligroso para este país”, señaló el autor de ‘Buda Blues’.

Peligroso porque al presidente Petro, según dice el escritor, su inteligencia le podría jugar una mala pasada y llevar al país a una tiranía. Dicha inteligencia lo podría llevar a enamorarse de sí mismo, recalca.

“El narciso se convierte en mesías, y del mesianismo hay un paso mínimo a la tiranía. La inteligencia de Petro es incuestionable, pero su peor enemigo es él mismo. Ojalá Petro entienda que la lógica confrontacional que le sirvió en el M-19 no es oportuna y que gobernar es otra cosa”, explicó el escritor.

Publicidad

Para Mario Mendoza, el mandatario de izquierda, desde el balcón de la Casa de Nariño, saca de sí mismo un ánimo revanchista y vengativo, que no es el carácter que necesita el presidente de un país que debe gobernar para todos. Indicó que “a Petro no le entregamos un cheque en blanco. Quienes votamos por él tenemos la responsabilidad de vigilar nuestro voto, y de ahí la indignación de buena parte del país que le entregamos ese voto y él lo ha utilizado de una manera que me indigna. Petro no ha entendido que, si no pasa por encima de su carácter, va a fracasar".

La impuntualidad ha sido uno de los rasgos notorios y característicos del presidente Petro, algo que para el escritor ha sido la causa de muchos de sus problemas.

"Ser impuntual no es coherente con la política del respeto por el otro. Ahora vimos el escándalo con Benedetti y Laura Sarabia, y Benedetti se indigna porque lo dejan esperando tres horas en Palacio. El detonante es la impuntualidad de Petro. ¿Por qué? Porque la impuntualidad es un insulto, es una manera de escupirle al otro en la cara y decirle ‘usted no sabe quién soy yo’. Esa es la peor frase que hay en Colombia”, destacó Mario Mendoza en charla con el periodista Juan Carlos Botero en la revista Bocas.