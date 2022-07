Marta Lucía Ramírez habla de su relación con el presidente Duque: "No creo que haya malestar"

El gobierno de Iván Duque vio pasar por la Cancillería a Carlos Holmes Trujillo, fallecido en pleno ejercicio de su cargo por COVID-19; a Claudia Blum, cuya tarea fue calificada como deslucida, y a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que llegó a esa cartera en mayo del 2021. En entrevista con Noticias Caracol habló de su gestión y por qué se va con un sabor agridulce.



Frente a las relaciones con Venezuela, muchos califican las decisiones de gobierno como uno de sus lunares.

“En estos cuatro años se logró algo muy importante que fue el reconocimiento en toda la comunidad internacional a que es inaceptable la dictadura de Venezuela, eso no era tan claro hace cuatro años, hace cuatro años había muchos países en una posición bastante titubeante frente a criticar esa dictadura venezolana. Ahora, claro, hubiera sido deseable que se hubiera terminado la dictadura, que hubiera habido una transición hacia la democracia”, manifestó Marta Lucía Ramírez.

El estatuto temporal de protección para los venezolanos en Colombia es una de las políticas que la comunidad internacional aplaude y que, en cierta medida, ayudó a recomponer las relaciones con Estados Unidos, el tradicional aliado de nuestro país que recientemente cambió su posición respecto al régimen venezolano, dejando a Colombia aún más sola en su empecinado liderazgo anti-maduro.

“Yo insisto en que acá el tema es la democracia. El pragmatismo económico no puede estar por encima de la defensa de unos valores democráticos y de las garantías de unas libertades y la garantía también de un estado de derecho, porque en este pragmatismo económico de pronto se hace caso omiso de actores extrarregionales en Venezuela, o se hace caso omiso de la presencia del terrorismo o de narcotráfico abierto en Venezuela y, si se hace caso omiso hoy, ¿cuál va a ser la consecuencia a mediano y largo plazo?”, cuestionó.



Y no faltaron los celos, especialmente por el papel que jugó la jefa de gabinete y mano derecha del presidente Duque, María Paula Correa, en tareas que correspondían a la Cancillería. Marta Lucía Ramírez no esconde su descontento.

“Haber logrado esa mayor coordinación con todo el equipo de gobierno para que todos los temas de la política exterior pasen por la Cancillería”, señaló.

También respondió si se arrepiente de haber renunciado a su candidatura a la Presidencia en 2018 para quedarse con la Vicepresidencia.

“La verdad, si hoy volviera a tener la decisión, no lo hubiera aceptado. Ya conociendo como fue el proceso, no lo hubiera aceptado. Creo que si hubiera tenido la oportunidad nuevamente, hubiera seguido mi candidatura hasta la primera vuelta del año 2018”, señaló.

¿Hay un poco de malestar con el presidente Iván Duque?

“Yo no creo que haya malestar, creo que cada quien obviamente, en cada circunstancia en la vida, tiene unas expectativas. Unas se dan, otras no se dan. Yo realmente no llegué a la Vicepresidencia porque quisiera ensayar una posición, llegué porque venía muchos años preparándome, precisamente, en el manejo del Estado y tenía mucho para entregar, mucho conocimiento, mucha experiencia, pero sobre todo una capacidad infinita para trabajar. Creo que más que un malestar personal, sí hay una insatisfacción de lo que la Vicepresidencia de Colombia debe ser”, aseguró.

Marta Lucía Ramírez se va con un sabor agridulce, con la convicción de que logró recomponer las relaciones con Estados Unidos, y que ayudó a mejorar la imagen del país sumido en unas protestas que pusieron al gobierno en la mira del mundo, pero sintiéndose poco valorada, por el gobierno y por mucha gente que en redes sociales, según ella, la maltrató.

Quienes la rodean cuentan que le advirtió a Francia Márquez que no permita que la dejen en el banquillo solo como vicepresidenta, que exija un ministerio.