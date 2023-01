Marta Lucía Ramírez sufrió una caída y presenta fracturas en la pelvis

La vicepresidenta se resbaló cuando llegaba a su casa y de inmediato fue trasladada a la clínica. Su recuperación demorará un par de semanas.

A tan sólo quince días de tomar posesión de su cargo como vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez tuvo que ser hospitalizada de urgencia hacia a la 1:30 a.m. luego de sufrir un percance en su vivienda en el municipio de La Calera.

“Cuando regresaba de un consejo de ministros y una cena que tuvieron tarde, como a la 1:30 a.m., se resbaló al entrar a la casa saliendo de su carro y se cayó al piso y obviamente el dolor terrible. La trajimos a la clínica y tiene tres fracturas en la pelvis.

Un parte médico entregado por la clínica El Country señala:

“Luego de realizarse varios exámenes diagnósticos fue hospitalizada por presentar una fractura de pelvis estable, actualmente se encuentra fuera de peligro”.

“Es una cosa de reposo, afortunadamente no la tienen que intervenir. No la van a operar, entonces eso hace que la recuperación sea más lenta”, explicó su esposo, Álvaro Rincón.

“Conociéndola, lo máximo que va a aceptar son cuatro días que la van a dejar aquí, y ya después empezará a organizar su semana con personas yendo a trabajar con ella en la casa”, añadió Rincón.