‘Martín Sombra’ dice que no sabe dónde están secuestrados que morían en cautiverio

Le relató a la JEP que las FARC no tenían un registro. También dio su versión de lo sucedido con los diputados del Valle y el mayor Julián Guevara.

“Usted sabe que el que se muere no se le rinde pleitesía, lo entierran”.

Así describe Ely Mejía Mendoza, el carcelero de las FARC, lo que pasaba con los secuestrados que morían en cautiverio y de quienes en la mayoría de los casos no se conoce su paradero. Ante los magistrados dejó claro que las FARC los prefería muertos antes que dejarlos rescatar.

“Las negociaciones estaban autorizadas y no dejarse quitar los secuestrados por el enemigo. Entonces, venía la orden de matarlos. Eso es una orden verídica”, dijo.

Entre los casos más dolorosos está el de los once diputados del Valle del Cauca, asesinados en hechos confusos durante su cautiverio. ‘Martín Sombra’ describió ese hecho como un error de principiantes.

“A mí me iban a entregar los diputados del Valle pero estaba muy lejos y eso fue un error táctico, porque se los entregaron a principiantes. Entonces sale un comando de registro y se encuentra con la avanzada, suenan los tiros. La instrucción es que al sonar tiros los mataran, entonces los que estaban ahí, les dieron”, dice Mejía Mendoza.

Otra dolorosa muerte para el país fue la del mayor Julián Ernesto Guevara, quien falleció a finales de 2006. Así relató ‘Sombra’ lo que pasó con el mayor.

“Era un hombre educado, yo me acuerdo que el día que lo entregué, lo abracé y me dijo: ‘Sombra’ nos van a dejar matar’. Le dije: ‘No Guevara, tranquilo. Mi viejo, es que me toca irme porque mire esa pata cómo la tengo’. Yo le entregué al mayor Guevara, creo que fue al primero, a él le tenían que dar una droga que se llamaba Epamin. Una banda de ladrones le pegó un tiro en la cabeza y a él le tocaba mantenerle esa droga Epamín de por vida; entonces lo echaron para allá y él se murió en el primero, creo yo”.

En su versión sobre las muertes, Jaime Alberto Parra, el ‘médico de las FARC’ cerró las posibilidades de encontrar un registro de secuestrados muertos en cautiverio.

“Lo que estamos haciendo con la Comisión de la Verdad, o sea ellos acuden, y la Unidad de Búsqueda, ellos acuden allá, se hace un registro y comenzamos nosotros a preguntar por nuestro lado. La Cruz Roja también tiene sus mecanismos y también lo hace por su lado. Ahora ya la Unidad como tal, ya se tiene, se está creando su propio mecanismo y están las diferentes partes del país”, indicó Parra.

Una versión que de alguna manera coincide con la de ‘Martín Sombra’ quien aseguró que no hay registros de la ubicación de los cuerpos porque los manejos internos lo impidieron.

A pesar de la insistencia de los magistrados por la suerte de varios secuestrados, los exintegrantes de las FARC solo dieron una respuesta: desconocer lo sucedido.