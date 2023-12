Más críticas a Petro: “Le preocupa más la vida de los palestinos que de los colombianos”

Los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre la situación en Gaza , comparando la ofensiva de Israel con el holocausto nazi, generaron varios cuestionamientos al jefe de Estado por el manejo de las relaciones diplomáticas y su enfoque en problemáticas de otros países.



Expertos internacionalistas coinciden en que estos pronunciamientos del presidente Petro, en los que asegura que lo sucedido con la población palestina es un holocausto y que la ofensiva israelí contra Hamás es “nazi", envían un mensaje que está dando menor relevancia a algunos temas nacionales.

Es de Nazis.



El nazismo es una forma de fascismo, profundamente violento y genocida. Se basa en la creencia de una raza superior que le confiere el derecho de exterminar y subordinar a los diferentes, a los que considera, incluso, como no humanos. Eso está sucediendo en… https://t.co/8TUIXBM7mK — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 3, 2023

“Se está posicionando en el escenario internacional con un discurso disruptivo y al mismo tiempo le está quitando aquí en Colombia el interés a ciertos temas de coordinación nacional sobre los cuales hay dificultad, como por ejemplo la implementación de la paz total o las reformas en el Congreso, que no están avanzando a un buen ritmo”, explica la internacionalista Eugenie Richard.

Por su parte, el analista de inteligencia abierta en geopolítica Armando Duarte considera que al presidente parece que “le preocupa más la vida de los palestinos que de los colombianos. Las masacres no han parado, su política de paz total está estructuralmente fallida a un punto que no va a haber comisionado de Paz que aguante las violaciones que van a seguir ocurriendo. Entonces, o no escucha consejo o está tan distraído para andar en Twitter que no se ha dado cuenta de que los grupos armados están abusando de su política de la paz total, mientras él sigue cazando peleas por fuera del país”.

El excanciller Julio Londoño considera que son pronunciamientos que se pueden omitir y en el futuro afectarían las relaciones con países con los que hay un historial de diálogo y cooperación.

“Esas expresiones y esos calificativos del presidente no son apropiados y han generado todo tipo de resistencias, tanto de parte de Israel, por el ministro de Relaciones Exteriores, como por Alemania. El presidente actúa de acuerdo a su ideología, a su forma de ser y a su forma de pensar”, aseguró.

El Gobierno alemán rechazó los pronunciamientos del presidente y descalificó las comparaciones con el holocausto.