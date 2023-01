"Más del 90% de exguerrilleros seguimos comprometidos con el proceso de paz”: Timochenko

Dijo que es "una vergüenza" que Iván Márquez, Santrich, Romaña y el Paisa retomaran las armas y, en nombre de su partido, ofreció disculpas.

"Más del 90% de exguerrilleros seguimos comprometidos con el proceso de paz", recalcó Rodrigo Londoño, Timochenko, antiguo comandante de las FARC y hoy jefe del partido político.

En un claro mensaje de rechazo a la decisión de los tres exjefes guerrilleros, Timochenko agregó que "las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avisoran. Estamos con la paz".



En diálogo con Blu Radio, Rodrigo Londoño también reveló que el lunes, durante su encuentro con Iván Duque en la Casa de Nariño, el presidente le expresó su preocupación por "la gente que se estaba apartando del proceso".

"Creo que ya ahora las cosas se han definido y necesitamos unirnos con el Gobierno, con el presidente Duque, para no darles, como se dice, munición a quienes quieren hacerle daño a este proceso", afirmó el líder del partido FARC.

Para él, es "una vergüenza" lo que hicieron Márquez, Santrich, Romaña y el Paisa.

"Todo el esfuerzo que hicimos. Yo pido disculpas. De todas maneras, ese no ha sido el talante de los farianos. Yo creo que una cosa que nos enseñó Marulanda fue a cumplir la palabra, una cosa que nos enseñaron Marulanda y Jacobo Arenas fue a ser consecuentes con lo que se planteaba. No podemos estar engañando un día llamándolo a una cosa y otro día llamándolo a otra", indicó.

Y, frente a los que cuestionan el futuro del proceso de paz, dijo: "Tengan la plena seguridad que yo no me voy a bajar de este barco pase lo que pase. Aquí si naufragamos, naufragamos todos. Y los exguerrilleros, la militancia fariana, sabe que yo he sido consecuente y les ratifico que seré consecuente con esa posición".

Así mismo, reveló que durante la primera conferencia del movimiento político FARC, "yo planteé que Jesús Santrich no debía ser parte de la dirección del nuevo partido. Desafortunadamente, pues no tuve mayorías. Así es la democracia. Pero eso sí se preveía una posición muy ambigua".

Ya en su cuenta de Twitter, Timochenko sostuvo que, "a pesar de los obstáculos y dificultades, estamos convencidos que el camino de la paz es el acertado".

Y señaló que "algo que nos enseñó Manuel Marulanda (fundador de las FARC) fue a cumplir la palabra. Nuestra palabra hoy es la paz y la reconciliación".



La guerra no puede ser el destino de este país. Seguiremos aquí, dispuestos a darlo todo por la paz y la justicia social. ✊🕊️🌹 — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) August 29, 2019

Nuestro compromiso hoy más que nunca, como mayoría, como partido, como país, es la paz, la defensa y cumplimiento del acuerdo. Se equivocan quienes se alejan de la paz, como quienes la han atacado siempre. Somos @PartidoFARC #SeguimosPorLaPaz pic.twitter.com/wiV7Uq0tam — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) August 29, 2019