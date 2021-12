¿Más impuestos? Denuncian que hay tres micos en proyecto de ley

Está a punto de aprobarse un proyecto de ley donde se expide el régimen especial de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Algunos congresistas denuncian que hay tres artículos que permitirían cobrarles más impuestos a los ciudadanos del centro del país. La representante Juanita Goebertus habló de cada punto y dijo por qué, según ella, se necesitan.

Según la parlamentaria de, la norma “no crea impuestos”, sino que faculta a los concejos municipales a decidir “si cobra o no más”.

¿Cuál es el espíritu del proyecto de ley?

Juanita Goebertus: Desarrolla una nueva figura de asociatividad entre Bogotá y los municipios aledaños de Cundinamarca. Durante el periodo pasado tramitamos una reforma constitucional para que no nos siga pasando que Bogotá y municipios como Soacha, Mosquera, Cajicá, planeen cada uno su desarrollo de manera desarticulada. Esa falta de coordinación es lo que ha hecho y ha generado problemas tan graves como que cada municipio cambie el uso de sus suelos, que no haya coordinación en temas de movilidad, que una persona que vive en Soacha y tiene que llegar a Bogotá tenga que cambiar de sistema de transporte sin que haya una tarifa única, que no tengamos un sistema de abastecimiento regional que realmente provea los alimentos a buen precio tanto para los campesinos como para los consumidores. Esta ley lo que hace es desarrollar la figura que se había creado con todos los elementos: cuáles van a ser sus competencias, cuáles serán los mecanismos con los cuales se tomen las decisiones, cómo va a ingresar cada municipio a este mecanismo de planeación para la región.

¿No habría que esperar un POT para Bogotá?

Juanita Goebertus: Uno de los elementos que plantea la ley es la articulación entre los planes de ordenamiento territorial. Cada municipio, en un periodo de 12 años, tiene que planear los usos de su suelo, pero Bogotá no habla de qué es lo que va a pasar con el uso del suelo de Cajicá, Tabio o Tenjo. Eso hace que decisiones como proteger la estructura ecológica principal, planear en términos de logística de entrada de carga a la región o cómo imaginamos la garantía para mayor bienestar del territorio no esté pensado ni articulado.

Lo que hace este proyecto de ley es una figura de armonización en los planes de ordenamiento territorial. Cada uno va a distintos tiempos.

Una vez entre en vigencia el de Bogotá va a haber un proceso a través del cual los municipios van a tener que entrar a armonizar su plan de ordenamiento territorial con un plan estratégico que tendrán determinantes de superior garantía ambientales, económicas y sociales.

Estos son los artículos en los que habría micos. El 39: “Los municipios y el distrito capital que conformen la región metropolitana podrán adoptar a través de sus concejos municipales una sobretasa al impuesto de delineación urbana. Su valor corresponderá al 1% a la tasa impositiva”. ¿Es decir que de lo que yo pague por predial van a cobrar una sobretasa?

Juanita Goebertus: Como es una figura de asociatividad necesita poder tener financiación. Nos ha pasado con la región administrativa de planeación entre Cundinamarca, Meta, Boyacá, que no tienen recursos de financiación. Lo que dice el capítulo es que los concejos, y la palabra clave es ‘podrán’, podrán cobrar impuestos para destinarlos regionalmente. ¿Qué pasaría si no? Que cada uno de los municipios sigue con sus impuestos y no se financia una visión regional.

El proyecto no crea impuestos, lo que hace es facultar a que cada uno de los concejos municipales, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas, sus propios impuestos municipales o distritales, decida si cobra o no más, pero si decide cobrar algo pueda destinarlo de manera regional para planear el desarrollo.

Artículo 41: “La región metropolitana será titular del derecho a participar en la plusvalía que generen acciones urbanísticas de carácter regional que esta desarrolle. ¿Qué quiere decir?

Juanita Goebertus: Es la posibilidad de que haya recursos que se generan como resultado de intervenciones urbanas que generen un mayor recurso. Parte de lo que establece el proyecto es que pudiese, si se autoriza por cada uno de los consejos, cobrarse para una destinación regional. Estaríamos muy mal si se cobra una plusvalía que se cobre en cada uno de los municipios y no pueda destinarse regionalmente.

Parte de lo que tiene que pasar, porque hay municipios y en Bogotá con cargas impositivas muy duras la ciudadanía, es hacer una redistribución de los recursos que nos permita garantizar que hay una visión regional.

Y el artículo 41: “Por el cual se crea la contribución regional de valorización como mecanismo de recuperación de costos”.

Juanita Goebertus: Hoy existe la valorización, solo que no puede usarse de manera regional. Lo que se habilita es la posibilidad de usar esa valorización de manera regional.

Hay congresistas que se oponen a estos tres artículos.

Juanita Goebertus: Es un proyecto que va para último debate en plenaria de Senado, fue incluido por le Gobierno nacional en el decreto que se expidió ayer para las sesiones extraordinarias que iniciarán el lunes.

Ha habido mensajes de la ANDI donde insisten que les preocupa la existencia de estos mecanismos. Hay una discusión que dar. Lo que no estaría bien es crear una figura de papel que no tenga unos mecanismos de financiación, pero todo el grupo de ponentes (la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca) hemos estado abiertos a trabajar con el Gobierno nacional en poder destinar unos mecanismos de financiación. El proyecto incluye transferencias directas de la nación. Tendremos que trabajar en ver si la plenaria de Senado considera que tiene sentido habilitar este mecanismo que no generaría un cobro adicional, sino la posibilidad de destinar esos recursos regionalmente o si encuentra un mecanismo de financiación distinto.