“Me engañaron los soldados”: Uribe habló de falsos positivos con el padre Francisco de Roux

Este lunes festivo se llevó a cabo el encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. La reunión estuvo marcada desde el inicio por la tensión, pues el exmandatario ha cuestionado la legitimidad de la comisión.

“Yo he repetido públicamente hace mucho tiempo que yo no puedo reconocer la legitimidad de las instituciones derivadas del proceso de La Habana por muchas razones”, explicó Uribe.

“Las cosas no son verdad porque las dijo Santos, y no son verdad porque las dijo Uribe, y no son porque las dijo Pastrana, y no son verdad porque las dijo el general Montoya o porque las dijo Timochenko, no”, señaló por su parte del padre de Roux.

A pesar de eso, el diálogo avanzó. El expresidente habló de falsos positivos, dijo que en su Gobierno nunca se ofrecieron incentivos por logros operacionales del Ejército: “da mucha tristeza decir esto, me engañaron los soldados porque el día que yo llegué me dijeron que unas personas muertas habían fallecido en un combate con las FARC y eso no fue así”.

Le puede interesar: Impresionantes imágenes del caos que hubo en el aeropuerto de Kabul tras victoria de talibanes

La presunta relación del expresidente con grupos paramilitares y las denominadas Convivir también hicieron parte del diálogo: “nunca hablé con paramilitares, conocí a Mancuso en Montería, pero no pasó de dos o tres saludos casuales”.

En medio de la conversación surgió una polémica propuesta del expresidente en la que habla de perdón absoluto. Dijo que “este país va a necesitar una amnistía general, casi que borrón y cuenta nueva”.