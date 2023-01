“Me enorgullece haberle dado esto a mi madre, que ha hecho todo por mí”: Claudia López

Con lágrimas, la electa alcaldesa de Bogotá agradeció a su progenitora los sacrificios y enseñanzas. Así describió cómo será la transición.

“Los que ganamos somos los que siempre votamos queremos un cambio pero nunca ganamos. ¡Por fin ganamos!”.

“En este país cavamos una guerra y no pudimos celebrar, porque sí queríamos paz pero no así. Al fin de 60 años tenemos la licitación para la primera línea del metro y no hemos podido celebrarlo porque sí queremos metro, pero no así. Dios, algún día algo nos tiene que unir”.

“Cuando nos unimos y escogemos lo que nos une, cambiamos la historia. Ayer cambió la historia de Colombia”.

“Qué hacer en el corto, mediano y largo plazo lo tengo preparado, lo he discutido con mi equipo. Seguramente en el proceso de empalme tendremos muchos más elementos para aterrizar y saber por dónde empezar. Nos hemos preparado toda la vida para esta oportunidad y vamos a honrar la confianza que nos dieron”.

“Hablé con el presidente Duque, fue la primera llamada que recibí una vez se conocieron los resultados. Le agradezco mucho al presidente, lo conozco y le tengo un profundo respeto. Me dijo que me felicitaba, que sabía que era una victoria muy importante no solo para mí sino para todas las mujeres de Colombia y que contara con él y su gobierno para sacar adelante a Bogotá”.

“Se va a abrir un espacio para que la ciudadanía florezca, se une, se organice y se movilice. El empalme no es entre Claudia Lopez y la administración saliente. El real empalme es entre mi generación y la que viene detrás, que viene pujando”.

“Mi madre querida celebrar desde el primer boletín cuando teníamos como cien votos. Y yo le decía: ‘tranquila, madre, que esto es muy difícil. Que lo logremos va a ser todo un milagro’. Cuando en caracol se reportó el 33% de la votación y dijeron ‘ya hay nueva alcaldesa en Bogotá’ todo el mundo se paró a celebrar en ese salón y yo les decía…esperen que la diferencia es muy chiquita. Yo todavía no me lo creía y todavía no me lo creo”.

“Me enorgullece profundamente haber vivido para darle este orgullo a mi madre, que ha hecho todo por mí en la vida. Todo. Tener todos los sacrificios. Sacar adelante siempre con amor y rigor. Enseñarme desde chiquita que ganar no es el éxito, que el éxito es hacer lo que depende de uno y hacerlo bien. Y esa ha sido mi meta en la vida”.

Vea aquí la entrevista completa con Claudia López, la alcaldesa electa de Bogotá: