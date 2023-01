“Me hubiera gustado dejar este país unido”: Santos hace balance de sus ocho años como presidente

Dice que no le importó perder su capital político por buscar la paz con las FARC. Habla de sus logros y reconoce en qué falló.

El presidente Juan Manuel Santos entrega el cargo este 7 de agosto a Iván Duque. Después de ocho años al frente de los destinos del país, el saliente mandatario hace su corte de cuentas.

Dice que, a pesar de los anuncios de cambio que ha hecho el nuevo gobierno al acuerdo, los colombianos no se deben dejar arrebatar lo logrado en esa materia.

La frase “sentimientos encontrados” parece ser la frase que hoy más retumba en la mente de Santos, porque como lo asegura en este diálogo, saca pecho por muchas cosas buenas que para él, dejan sus ocho años de gobierno.

También deja en claro que hubo desaciertos y muchos asuntos que quedan en el cuaderno de pendientes.

En medio del agite final de su gobierno, entregando obras de último minuto, visitando regiones, hablando con la gente, el saliente mandatario reflexiona tal vez sobre el tema que marcó su presidencia: los diálogos con las FARC y el acuerdo final que firmó con esa guerrilla.

Santos lo ha repetido una y otra vez. Hacer la paz le costó casi su capital político, pero para él, eso es lo de menos.

El mismo medio británico, The Economist se refiere a la controversia de estos días por cuenta de la indagatoria de la Corte Suprema al gran opositor de Santos, el expresidente Uribe, y por eso se atreve a concluir que "a lo mejor el señor Santos ría de último, pero eso puede demorar".

Pero más allá de las diferencias que sabe despertó hacer la paz con las FARC, santos deja una advertencia en el ambiente a pesar de que insiste en que no quiere controversias con su sucesor: “ustedes son los dueños de la paz”.