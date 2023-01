“Me llevo por delante a la mamá de mis hijos”: Hollman Morris explica por qué no muestra sus pruebas

Califica de irresponsables a los candidatos que planean seguir con el metro elevado y recalca que, si es alcalde, habilitará sitios para el consumo de drogas.

Hollman Morris, candidato de la Colombia Humana para la Alcaldía de Bogotá, pasó Al Tablero de Noticias Caracol. En su diálogo con Juan Diego Alvira, habló de sus propuestas y, también, de las denuncias que ha hecho su exesposa, Patricia Casas, por supuesta violencia intrafamiliar.

Aquí algunos apartes de la entrevista:

SU EXESPOSA Y SUS HIJOS

“Acá hay otro derecho que prima, el derecho del debido proceso. No hay un juez que haya todavía condenado a Hollman Morris. (¿Y si lo condenan siendo alcalde?) Ahí se toman determinaciones. Pero yo le puedo decir una cosa: estoy totalmente seguro de mi inocencia, mi acervo probatorio está ahí, en la Fiscalía. Todas las pruebas de mi inocencia. Yo puedo sacar mi acervo probatorio de defensa y me llevo por delante a la mamá de mis hijos. Yo tengo que preservar a mis hijos”.



TUMBARÍA EL CONTRATO DEL METRO ELEVADO

“Yo voy a hacer el metro subterráneo, como eje estructurador de la gran movilidad. En la próxima elección de alcalde vamos a elegir si votamos por el metro subterráneo o por el metro elevado, que no tiene estudios.

La discusión es técnica y jurídica, no de apasionamientos. Yo hago el metro que cumple con la ley, yo hago el metro más barato para Bogotá y el metro que es mejor para Bogotá, que es el metro subterráneo. ¿Cuánto vale el metro elevado? Empezaron por 12 billones, van en 14 billones. Después hay una ficha que dice 18 billones y otra que dice 22. Nadie sabe cuánto vale el metro elevado. Hasta que no aparezcan los estudios de ingeniería de detalle, dentro de dos años, nadie puede saber cuánto vale.

Ningún candidato responsable con la ciudad de Bogotá hoy se puede comprometer con el metro elevado, así lo dejen contratado, porque no sabemos cuánto vale ese metro. El metro subterráneo está en los 16,5 billones, ya están todos los estudios. El mejor negocio hoy para Bogotá es el metro subterráneo. En el segundo semestre de 2020 empezaría la construcción.

Si Peñalosa deja contratado el metro elevado, yo invito a los bogotanos que, en la elección de alcalde, voten por el metro subterráneo. Con ese plebiscito, con ese voto de los bogotanos, ganando la alcaldía, aplico ley 80 anticorrupción y digo: está licitación fue abierta de mala manera porque no se habían terminado los estudios. La ley me da la posibilidad de echar para abajo esa contratación”.

¿CONSUME DROGAS?

“Ya pasó la época de las drogas, ya quedó en la adolescencia, en la rumba. Pero tampoco soy un moralista en este tema. Creo que el tema no es persecución, no es represión. No creo en que los policías de la ciudad se conviertan en terapeutas. A punta de bolillo no se saca a nuestros pelados, a nuestros jóvenes, de las drogas. Yo propongo educación y prevención, y volver a la política de la Bogotá Humana: los Camad en los barrios, línea de atención. Vamos a poner sitios de consumo permitido, pero sobre todo educación. Pero la principal droga que le está haciendo daño a Bogotá es el alcohol. Vamos a enseñarle a Bogotá a consumir a alcohol. No vamos a permitir que los padres sigan consumiendo alcohol delante de los niños”.

OTRAS PROPUESTAS