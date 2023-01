“Me parece inadmisible, debemos exigir que se haga justicia”: Duque sobre posesión de Santrich

El presidente señaló que este hecho “indigna al país” y es una “burla a la sociedad colombiana” y llamó a la sociedad a exigir justicia.

“Porque ver a un extraditable, a un mafioso, con pruebas que el país ya las ha visto en todas las formas posibles, llegar y burlarse de la sociedad colombiana, a mí me parece que esto es no solamente inadmisible, sino que nos debe motivar a todos dentro del marco del respeto institucional a exigir que se haga justicia”, subrayó el mandatario, durante un evento de la Superintendencia Financiera.

El jefe de Estado agregó que confía en que “con la apelación de la Procuraduría se pueda autorizar la extradición de ese delincuente”.

Jesús Santrich, señalado de narcotraficante, se posesionó en el Congreso de la República También confía en que el organismo de control, así como pidió la captura del exguerrillero, “también pueda suspender a alias ‘Jesús Santrich’ de ejercer el cargo como congresista, porque los mafiosos, con las pruebas que hay, que claramente deshonran la representación popular del pueblo, no merecen estar allí”.