“Me siento huérfana”: ministra Alicia Arango rompió en llanto tras la renuncia de Álvaro Uribe

La ministra del Interior, Alicia Arango, no pudo ocultar sus lágrimas al referirse a la situación jurídica que enfrenta Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos.

“Tengo mi corazón roto hoy. La Comisión Séptima, ustedes saben lo que significa para mí, no solamente por la Comisión Séptima, sino por una persona que me dio la oportunidad de ser su secretaria privada durante 8 años. Estuve en su campaña y luego he estado muy cerca de él el resto del tiempo. Me siento huérfana en esta comisión”, dijo.

Con la voz quebrada, afirmó: "me duele la situación del presidente Uribe, lo extraño. Soy ministra, pero también soy persona. Como persona tengo sentimientos y no tengo sino agradecimiento con él”.

“El Senado perdió a un gran senador, a una persona que no ha hecho sino luchar por Colombia todos los días de su vida”, agregó al terminar su intervención en el debate de control político por el COVID-19.

