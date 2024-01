"Mente muy cerrada": así defiende Petro la Casa Colombia en Davos, que costó unos $4.500 millones

El presidente Gustavo Petro defendió la Casa Colombia en Davos para promover la imagen del país durante el Foro Económico Mundial (WWF, en inglés). La inversión ha sido objeto de críticas por su costo de un millón de francos suizos (unos 1,1 millones de dólares) por cuatro días, según la prensa.



En este sentido, el jefe de Estado aseguró a periodistas desde Ciudad de Guatemala, donde asistió a la investidura presidencial de Bernardo Arévalo de León, que ese inmueble no se arrendó para dormir ahí durante su estancia en Davos, sino porque se busca "atraer el turismo hacia Colombia en beneficio de toda la sociedad colombiana".

"Se aprovecha este tipo de foros mundiales, donde llegan miles de periodistas, de gente de todo el mundo y de un sector muy adinerado del mundo, precisamente para que se pueda atraer el turismo hacia Colombia en beneficio de toda la sociedad colombiana. Es una inversión", puntualizó tras confirmar que finalmente sí participará en el Foro Económico Mundial, después de poner en duda su viaje.

Según agregó Petro en un mensaje en X (antiguo Twitter), acompañado de una imagen del inmueble, "la inversión en el arriendo se recupera con creces con los gastos del turismo internacional de lujo que pueda provocar para venir al país".

Una casa para atraer inversiones

La Casa Colombia objeto de críticas tiene en la fachada imágenes de playas del Caribe y el Pacífico y el lema 'Colombia the country of beauty' (Colombia país de la belleza), y por dentro información turística sobre el país, algo que defendió la directora de Procolombia, Carmen Caballero, ya que, según dijo, "otros países y empresas del mundo" también tienen "vitrinas de promoción".

También acogerá degustaciones gastronómicas, muestras culturales, así como reuniones y conversatorios con potenciales inversionistas, según un comunicado de Procolombia. La Casa Colombia estará acompañada de un vehículo promocional estacionado en la calle principal de Davos.

Además, esta Casa Colombia en Davos, la primera que instala el país durante una reunión anual del WEF, será "un epicentro de negocios para encuentros de alto nivel en Davos (...) El mejor escenario para visibilizar 'El país de la belleza' como destino de turismo e inversión extranjera", en palabras de Caballero.

Las críticas, no obstante, llegaron por parte de la oposición ante esta estrategia.

"¿Cómo es esto? Petro se la pasa hablando mal del capitalismo y del Foro Mundial Económico (sic) en Suiza, pero se gasta 4.588 millones de pesos alquilando una casa en Suiza por 4 días", cuestionó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“Dilapidar $4.588 millones de pesos de los impuestos de los colombianos es reprochable”, agregó.

Al respecto, Petro respondió ante los periodistas en Ciudad de Guatemala: "La senadora cree que esa casa se arrendó para que nosotros durmiéramos ahí; es una mente muy cerrada".

La prensa se hizo eco de la polémica, principalmente después de que se anunció que Petro no iría a Davos, y algunos críticos consideraron un derroche el alquiler y más si el presidente no la iba a usar, aunque el jefe de Estado finalmente confirmó su viaje y aclaró que el inmueble no será una vivienda para la delegación del Gobierno, sino un medio de divulgación publicitaria.